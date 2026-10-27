Καθολικός ιερωμένος αγνοείται στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), όπου συνεχίζει να μαίνεται η πολυαίμακτη εσωτερική σύγκρουση φραξιών του ομώνυμου, βίαιου καρτέλ των ναρκωτικών, ανέφεραν χθες Δευτέρα οι τοπικές και οι εκκλησιαστικές αρχές.

Ο πάτερ Κλεμέντε Μοράλες, 67 ετών, θεάθηκε για τελευταία φορά σε τομέα της Κουλιακάν, της πρωτεύουσας της πολιτείας, η οποία συνταράσσεται καθημερινά από ληστείες, απαγωγές και δολοφονίες, που θεωρείται ότι συνδέονται με τον εμφύλιο πόλεμο στο καρτέλ Σιναλόα.

Ante la falta de noticias sobre el paradero del sacerdote Clemente Morales Topete, feligreses se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir su aparición con vida. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/fhlrNLkagJ — N+ FORO (@nmasforo) October 26, 2026

«Ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να εκπληρώσουν το καθήκον τους και να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί γρήγορα ο πάτερ Κλεμέντε», ανέφερε η Διάσκεψη των Επισκόπων του Μεξικού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί πιστοί στον ναό όπου ιερουργούσε ο παπάς συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης της Πολιτείας για να προσευχηθούν και να εκφράσουν την αξίωσή τους να βρεθεί ζωντανός, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τον μεξικανικό Τύπο.

En el Palacio de Gobierno de Culiacán, feligreses exigen localizar al sacerdote Clemente Morales Topete y su camioneta, tras desaparecer el sábado cuando iba a oficiar misa. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/fhlrNLkagJ — N+ FORO (@nmasforo) October 27, 2026

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una alerta tras reportarse la desaparición del sacerdote #ClementeMorales Topete, de 67 años, desaparecido desde el sábado 24 de octubre en #Culiacán, #Sinaloa. #NoticiasImagen #LoDijoZea #ImagenNoticias con @franciscozea https://t.co/AzwLXxzZUS — Imagen Noticias (@ImagenNoticias_) October 26, 2026

Η κυβερνήτρια στη Σιναλόα Γκρασιέλα Ντομίνγκες τόνισε σε δημοσιογράφους ότι διενεργείται έρευνα από τις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας.

El Gobierno de #Sinaloa mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas y participa en el seguimiento a la desaparición en #Culiacán del Padre Clemente Morales Topete, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava

🔗 https://t.co/33OeVbKHYm https://t.co/7KUCDQG7Ju — Noroeste (@noroestemx) October 26, 2026

«Παραμένουμε σε επαφή με τις εκκλησιαστικές αρχές» ώστε να είναι εγγυημένη η ενημέρωση της ιεραρχίας για την πορεία «της υπόθεσης αυτής», πρόσθεσε.

Με φόντο το κύμα βίας που αποδίδεται στα καρτέλ των ναρκωτικών και σπαράσσει τη χώρα την τελευταία 20ετία, τουλάχιστον 14 ιερωμένοι έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία 7 χρόνια, σύμφωνα με καταμέτρηση κέντρου πολυμέσων της ρωμαιοκαθολικής μεξικανικής εκκλησίας.

Στον εσωτερικό πόλεμο στο καρτέλ Σιναλόα έχουν εμπλακεί φράξιες πιστές στους ιστορικούς ιδρυτές και πρώην συνεταίρους ηγέτες του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Και οι δυο τους είναι φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

Η Κουλιακάν είναι το κυριότερο θέατρο των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών ανάμεσά τους. Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στο πλαίσιο της σύγκρουσης αυτής από το 2024.