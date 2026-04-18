Οργανώσεις που αναζητούν εξαφανισμένους ανθρώπους στο Μεξικό ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 1.000 θραύσματα οστών στις όχθες μιας λίμνης, όπου οι Αρχές διεξάγουν έρευνες εδώ και πάνω από μία εβδομάδα.

Η μάστιγα των μαζικών εξαφανίσεων στο Μεξικό ξεκίνησε το 2006, όταν οι Αρχές οργάνωσαν μια αμφιλεγόμενη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, πυροδοτώντας κλιμάκωση της βίας από το οργανωμένο έγκλημα και, παράλληλα, αυθαιρεσίες από τις δυνάμεις ασφαλείας. Έκτοτε, έχουν καταγγελθεί περισσότερες από 130.000 εξαφανίσεις ανθρώπων.

Εδώ και δέκα ημέρες οι αρχές ερευνούν την περιοχή της λίμνης Τσάλκο, στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Οι έρευνες αυτές όμως μετατράπηκαν «σε ιατροδικαστική κρίση με απροσδόκητες διαστάσεις», κατήγγειλαν πέντε συλλογικότητες και οικογένειες αγνοουμένων, που εκτιμούν ότι οι Αρχές δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Σύμφωνα με την αφήγηση ενός μέλους μιας συλλογικότητας που συμμετείχε στις έρευνες, ακτιβιστές βρήκαν θραύσματα οστών σε ζώνες όπου το έδαφος είχε ήδη εξεταστεί από την τοπική εισαγγελία. «Με οδύνη και οργή» ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν «τουλάχιστον 1.076 λείψανα και οστά», σημειώνοντας ότι η περιπλοκότητα της ανασκαφής σε δύσκολο έδαφος «δεν θα έπρεπε να αποτελεί δικαιολογία για την καθυστέρηση της διαδικασίας».

Σε μια έκθεση που φέρει ημερομηνία 13ης Απριλίου η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκαν 317 θραύσματα οστών που, με βάση τις προκαταρκτικές αναλύσεις, μπορεί να ανήκουν σε τουλάχιστον τρία άτομα.

Οι συλλογικότητες ζήτησαν την Παρασκευή να συνεχιστούν αδιάλειπτα οι έρευνες, μέχρι να ανασκαφεί όλη η περιοχή.

Στις αρχές Απριλίου, μια έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις (CED) κατήγγειλε τη συνενοχή κρατικών υπαλλήλων στις εξαφανίσεις ανθρώπων που συνιστούν «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ κατηγόρησε τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής ότι αγνοούν την πρόοδο που έχει επιτύχει η κυβέρνησή της στο θέμα αυτό.