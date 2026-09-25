Οι Αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την ανάπτυξη σχεδόν 20.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κατά μήκος των ακτών της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό, που πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και φουσκοθαλασσιά εξαιτίας του τυφώνα Πόλο.

Ο τυφώνας έχασε μέρος της ισχύος του, περνώντας από την κατηγορία 5 στην κατηγορία 4 της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, και κινείται αργά παράλληλα με τις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό. Δεν προβλέπεται να φτάσει πάνω από τη Γη.

Προβλέπεται «προοδευτική εξασθένηση» του φαινομένου από απόψε και αύριο Σάββατο, ανέφερε το αμερικανικό κέντρο τυφώνων και κυκλώνων (NHC).

Η μεξικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως προχωρά στην ανάπτυξη λίγων περισσότερων από 19.800 μελών διαφόρων δυνάμεων ασφαλείας και υπηρεσιών άμεσης βοήθειας σε πολιτείες στις ακτές στον Ειρηνικό — την Κολίμα, τη Χαλίσκο, την Γκερέρο, τη Ναγιαρίτ και τη Μιτσοακάν.

Η φουσκοθαλασσιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη Λάσαρο Κάρδενας, μεγάλη βιομηχανική πόλη και σημαντικό λιμάνι στο νότιο τμήμα της πολιτείας Μιτσοακάν (νοτιοδυτικά).

Οι κάτοικοι παραθαλάσσιας συνοικίας είχαν γεμίσει σακιά με άμμο προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη και τα είχαν τοποθετήσει σαν αυτοσχέδιο φράγματα, για να περιορίσουν τον αντίκτυπο των κυμάτων. Αλλά δεν άρκεσε αυτό.

Δρόμοι κοντά στην παραλία είχαν καλυφθεί από λάσπη χθες Πέμπτη, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Τι κάνουμε τώρα; Αφού περάσει όλο αυτό, πώς θα συνεχίσουμε (…) αν δεν έχουμε πού να δουλέψουμε», διερωτήθηκε η Κονσεψιόν Λόπες, έμπορος.

Στο Μεξικό η περίοδος των τυφώνων και των κυκλώνων διαρκεί κατά κανόνα από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο και πλήττει κάθε χρόνο κοινότητες στις μεξικανικές ακτές τόσο στον Ειρηνικό, όσο και στον Ατλαντικό ωκεανό.

Αυτή τη χρονιά αναγγέλλεται ακόμη πιο έντονη, ειδικά στα παράλια στον Ειρηνικό, εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο. Το φυσικό φαινόμενο, που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονιά διαστήματα, ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία των υδάτων στην επιφάνεια του ωκεανού, κάτι που ευνοεί τον σχηματισμό τυφώνων.