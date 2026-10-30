Δρόμοι αποκλείστηκαν και οχήματα πυρπολήθηκαν χθες Πέμπτη σε τομέα του Μεξικού, μετά τη σύλληψη φερόμενου ως ηγέτη καρτέλ των ναρκωτικών, σε περιοχή που γειτονεύει με τις ΗΠΑ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Άξελ Κάρδενας, ο «υπ’ αριθμόν δύο» φράξιας του Καρτέλ του Κόλπου, συνελήφθη από τον μεξικανικό στρατό στην πόλη Ματαμόρος, στην πολιτεία Ταμαουλίπας, γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

Μέλη των καρτέλ των ναρκωτικών έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα, στήνοντας με αυτά φλεγόμενα οδοφράγματα.

Στη Ματαμόρος, στα σύνορα με το Τέξας, δημοσιογράφοι του AFP είδαν αποκλεισμένους οδικούς άξονες και πανικόβλητους γονείς να σπεύδουν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία.

Ο δήμαρχος της Ματαμόρος, ο Αλμπέρτο Γρανάδος, κάλεσε τον πληθυσμό να καταφύγει σε ασφαλείς τοποθεσίες· οι παραδόσεις μαθημάτων στα σχολικά ιδρύματα ανεστάλησαν.

Ο Κάρδενας φέρεται να ενέχεται σε ανθρωποκτονίες, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό στις ΗΠΑ, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω X. Το Καρτέλ του Κόλπου είναι εξάλλου ανάμεσα στις λατινοαμερικάνικες συμμορίες που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa la detención de Axel Alfredo N (a) “Axel” perteneciente a la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo” https://t.co/i5EXp1ZRVA — @Defensamx (@Defensamx1) October 29, 2026

Ο Άξελ Κάρδενας είχε συλληφθεί από τον στρατό το 2023, αλλά οι Αρχές τον άφησαν ελεύθερο ενόψει της δίκης του, σύμφωνα με την εισαγγελία.

🚨 Narcobloqueos en Matamoros tras captura de líder criminal

​La detención de Axel Alfredo “N” (hijo de “El Contador”, del Cártel del Golfo) desató quema de autos, bloqueos y el cierre temporal de puentes internacionales con Brownsville, Texas.

​#Matamoros #Tamaulipas https://t.co/ZIYBO2qAT1 — Código Enigma (@enigma_cod71885) October 30, 2026

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται πως ήταν υπεύθυνος για επίθεση εναντίον πρακτόρων ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας με έναν νεκρό τον Μάιο.