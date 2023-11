Οι δύο από τους τρεις δημοσιογράφους που είχαν απαχθεί τις τελευταίες ημέρες στην πολιτεία Γκερέρο του Μεξικού (νότια) αφέθηκαν ελεύθεροι σώοι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η Άρθρο 19, μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Οι Σίλβια Άρσε και Αλμπέρτο Σάντσες, ζευγάρι που διευθύνει τον ειδησεογραφικό ιστότοπο RedSiete, απελευθερώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, διευκρίνισε η ΜΚΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Two of three journalists recently kidnapped in southern Mexico have been freed unharmed, the journalists’ international free-speech group Article 19 said in a statement on Saturday.

Silvia Arce and Alberto Sanchez, who lead the digital RedSiete platform, were released during…

— CGTN (@CGTNOfficial) November 25, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ