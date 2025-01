Πενήντα έξι πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους στο βόρειο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα.

BREAKING – 56 bodies have been discovered in a mass grave in Mexico, not far from the U.S. border, per CBS sources. pic.twitter.com/7iHngmkdsy

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) January 26, 2025