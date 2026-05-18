Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κεντρικό Μεξικό, μετά από επίθεση που δέχθηκαν με τη χρήση πυροβόλων όπλων σε αγροτική περιοχή, ανακοίνωσε χθες Κυριακή (17/5) η κυβέρνηση στην πολιτεία Πουέμπλα.

Τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δυο παιδιά και ένα βρέφος δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας της πολιτείας. Πρόσθεσε ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στάλθηκαν στην περιοχή για να εξιχνιάσουν το έγκλημα.

Εννιά από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά επιτόπου, χτυπημένα από σφαίρες, ενώ μια γυναίκα υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Το σενάριο που μοιάζει επικρατέστερο είναι αυτό της οικογενειακής σύγκρουσης, ανέφερε η εισαγγελέας στην Πουέμπλα, η Ιδάμις Παστόρ. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, έξι από τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα υπόλοιπα «εργάτες και εργάτριες».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ανήλικα θύματα ήταν 14 ετών, 10 ετών και νήπιο.

Το παραπάνω θλιβερό συμβάν, προβληματίζει έντονα τις Αρχές καθώς πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης του Μουντιάλ, που συνδιοργανώνει φέτος το Μεξικό μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.