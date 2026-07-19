Οι μεξικανικές αρχές βρήκαν χθες Σάββατο (18/7) δέκα πτώματα στην πολιτεία Σακατέκας, η οποία σαρωνόταν την περίοδο από το 2021 ως το 2022 από κύμα βίας εξαιτίας σύγκρουσης εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Τα δέκα πτώματα εντοπίστηκαν στους δήμους Μορέλος, Πάνουκο και Σαΐν Άλτο, πέντε από αυτούς ήταν κρεμασμένοι από μια γέφυρα, δίπλα σε ένα φερόμενο ως μήνυμα των ναρκέμπορων, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο Ροδρίγο Ρέγες, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης της Σακατέκας, χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν το κίνητρο των δολοφονιών και ποιοι θεωρείται πως είναι οι ύποπτοι γι’ αυτές.

Zacatecas sangriento!, abandonaron los cuerpos de 10 hombres, cinco estaban colgados de un puente con un Narcomensaje, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/k06rhljmhx pic.twitter.com/zDcQ5TWCsI — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) July 18, 2026

#IMAGENESFUERTES ☠️

🚨escenas de terror en #Zacatecas

Localizan 10 cuerpos sin vida colgados, torturados y con narcomensaje en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, dice el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes.

en el puente Pozo de Gamboa bajaron 5 personas con… pic.twitter.com/ob9g7nrRUy — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) July 18, 2026

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε την επιχείρηση σε συνεργασία με τις κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές, ενώ εμπειρογνώμονες εργάζονται για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Ο κ. Ρέγες επισήμανε πως το γεγονός «απαιτεί άμεση και σθεναρή αντίδραση» κι ενίσχυση της παρουσίας της αστυνομίας. «Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία», διαβεβαίωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

🚨 Zacatecas sangriento: abandonan 10 cuerpos; cinco estaban colgados de un puente Diez hombres fueron localizados sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto; cinco de ellos estaban suspendidos de un puente junto a un presunto narcomensaje. El Gabinete de… pic.twitter.com/Z1GhSKkysj — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 19, 2026

Το Μεξικό, όπου η δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων αποτελεί γάγγραινα, καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες δολοφονιών στον κόσμο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι συμμορίες, ιδίως το Καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο και το Σιναλόα, συνεχίζουν να συγκρούονται κυρίως για τον έλεγχο εδαφών και προσοδοφόρων όσο και στρατηγικών οδών διακίνησης ουσιών.