Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην πρωτεύουσα του Μεξικού και σε άλλες πόλεις της χώρας κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας.

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν – και από φορείς της νεολαίας. Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν καπέλα που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.

In Mexico City, what started as a small protest by Gen Z against the government over its collision with the cartels has quickly grown into a movement much larger than anything the country has seen in years. Makes Jan 6 look like a small protest. pic.twitter.com/QLw4tiLk4v — Ian Miles Cheong (@ianmiles) November 16, 2025

Την Παρασκευή, η χήρα του και νυν δήμαρχος της Ουρουαπάν, Γκρέσια Κιρός, είχε αποστασιοποιηθεί από το «Κίνημα του Σομπρέρο» και από τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Την προηγούμενη ημέρα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε επικρίνει τις εκκλήσεις για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα του εξωτερικού εναντίον της κυβέρνησης.

Χθες Σάββατο, πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως. Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος. «Έπρεπε να προστατεύσετε τον Κάρλος Μάνσο κατ’ αυτόν τον τρόπο», φώναξαν ορισμένοι διαδηλωτές σε αστυνομικούς.

BREAKING: MEXICO🔴 THE NATIONAL PALACE HAS FALLEN The National Palace in Mexico City has been overrun — crowds flooding the gates, barriers collapsing, and the government losing control in real time. This is not a protest. This is a national eruption — the kind that signals… pic.twitter.com/V4GEZydhLg — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) November 15, 2025

The Mexican anti-cartel Gen Z rebellion has reached Claudia Sheinbaum’s presidential palace in Mexico City. The crowd has torn down the wall she built a few days ago and is now trying to get past the riot police who have taken cover in an ancient Roman testudo (turtle) formation pic.twitter.com/3AWvsmb4Zc — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την 1η Οκτωβρίου 2024, διατήρησε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας (άνω του 70%) κατά το πρώτο έτος της θητείας της, αλλά η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας έχει επικριθεί έντονα λόγω δολοφονιών αξιωματούχων, ιδίως στην πολιτεία Μιτσοακάν.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

