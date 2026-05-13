Οι μεξικανικές αρχές απέρριψαν χθες Τρίτη (12/5) δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο η CIA, η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, βρισκόταν πίσω από «επιχείρηση» που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, του Φρανσίσκο Μπελτράν, καθώς και του οδηγού του, με την πυροδότηση βόμβας τοποθετημένης στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, καθώς κινούνταν σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο κοντά στην πρωτεύουσα.

Μάλιστα ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, με δύο αναρτήσεις του στο Χ, διέψευσε επίσημα το εν λόγω δημοσίευμα του CNN, επικαλούμενος μάλιστα και σχετική ανάρτηση, από τον επίσημο λογαριασμό της εκπροσώπου της CIA.

«Όσον αφορά την είδηση που μετέδωσε το CNN σχετικά με μια έκρηξη που σημειώθηκε στο Τεκάμακ της Πολιτείας του Μεξικού, στην οποία επισημαίνεται η φερόμενη εμπλοκή της CIA σε επιχειρήσεις κατά των καρτέλ, η κυβέρνηση του Μεξικού απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εκδοχή που αποσκοπεί στο να νομιμοποιήσει, να δικαιολογήσει ή να υπονοήσει την ύπαρξη θανατηφόρων, μυστικών ή μονομερών επιχειρήσεων ξένων υπηρεσιών στο εθνικό έδαφος.

Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες υφίσταται, είναι σημαντική και έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα και για τις δύο χώρες· ωστόσο, διεξάγεται βάσει σαφών αρχών: σεβασμού της κυριαρχίας, κοινής ευθύνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας χωρίς υποταγή.

Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, οι δύο κυβερνήσεις έχουν επιτύχει σημαντικές προόδους στην καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των συλλήψεων βασικών στόχων, των κατασχέσεων ναρκωτικών, όπλων, χημικών προδρόμων ουσιών, παράνομων εργαστηρίων, οικονομικών πόρων και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δομές. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η διμερής συνεργασία μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν διεξάγεται μέσω θεσμικών διαύλων, με ανταλλαγή πληροφοριών και πλήρη σεβασμό του νομικού πλαισίου κάθε χώρας.

Στο Μεξικό, οι επιχειρησιακές ενέργειες εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των αρμόδιων μεξικανικών αρχών. Οποιαδήποτε διεθνής συνεργασία περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, στον θεσμικό συντονισμό και στους επίσημους μηχανισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση του Μεξικού, ιδίως μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και των φορέων του Συμβουλίου Ασφαλείας», τόνισε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

Ακολούθως ο ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, με νέα ανάρτηση του, αναδημοσίευσε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της εκπροσώπου της CIA, η οποία ανέφερε σχετικά με την «επιχείρηση», πως «πρόκειται για ψευδή και σκανδαλοθηρική δημοσιογραφία, η οποία δεν αποτελεί παρά μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων για τα καρτέλ και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών πολιτών».