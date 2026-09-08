Σε απόλυτο ήρωα αναδείχθηκε ένας διευθυντής σούπερ μάρκετ στην Πουέμπλα του Μεξικού, όταν με μια αστραπιαία βουτιά στο οδόστρωμα κατάφερε να αρπάξει ένα 3χρονο κορίτσι δευτερόλεπτα πριν παρασυρθεί από διερχόμενο μίνι βαν.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, σημειώθηκε όταν το μικρό κορίτσι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και έτρεξε προς τον πολυσύχναστο δρόμο.

Ο διευθυντής, δεν δίστασε να ρισκάρει τη σωματική του ακεραιότητα, κερδίζοντας τον έπαινο της τοπικής κοινωνίας και μια συμβολική χρηματική επιβράβευση.

Το χρονικό της διάσωσης

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, όταν ένα 3χρονο κοριτσάκι κατάφερε να γλιστρήσει από την αγκαλιά της μητέρας του μέσα στο κατάστημα και άρχισε να τρέχει με ταχύτητα προς την έξοδο και τον πολυσύχναστο δρόμο.

Σύμφωνα με το foxnews, μια γυναίκα προσπάθησε αμέσως να τρέξει πίσω από το παιδί για να το σταματήσει, αλλά γλίστρησε και έπεσε στο πεζοδρόμιο πριν προλάβει να το αρπάξει.

Ο Κρουζ, βλέποντας το νηπίο να τρέχει προς το οδόστρωμα, ο Λουίς Κρουζ έτρεξε με όλη του τη δύναμη και πραγματοποίησε μια σωτήρια βουτιά προς το μέρος του.

Τότε έριξε το κορίτσι στο έδαφος και το τράβηξε προς το μέρος του στη λωρίδα που βρισκόταν πιο κοντά στο πεζοδρόμιο, ακριβώς τη στιγμή που το μίνι βαν προσπερνούσε με ταχύτητα τη μεσαία λωρίδα.

Βίντεο από τη στιγμή που ο άνδρας σώζει το 3χρονο κοριτσάκι:

Επιβράβευση και έκκληση προς τους γονείς

Η αυτόβουλη και ριψοκίνδυνη ενέργεια του διευθυντή δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η διοίκηση του σούπερ μάρκετ απένειμε στον Λουίς Κρουζ χρηματικό πριμ ύψους 20.000 μεξικανικών πέσος (περίπου 1.184 δολάρια) ως ελάχιστη αναγνώριση για τον ηρωισμό του.

Ο ίδιος ο Κρουζ, μιλώντας στα τοπικά μέσα, εξήγησε ότι δεν είχε τον χρόνο να σκεφτεί τις συνέπειες πριν δράσει:

«Ως πατέρας και ο ίδιος, αντέδρασα ενστικτωδώς. Δεν σκέφτηκα καθόλου τον κίνδυνο», ανέφερε, ενώ δεν παρέλειψε να απευθύνει έκκληση προς όλους τους γονείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην αφήνουν τα μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη σε πολυσύχναστους χώρους.