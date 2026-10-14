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Ένας καθηγητής πυροβολήθηκε θανάσιμα χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ένοπλοι εισέβαλαν σε τεχνικό γυμνάσιο της μικρής πόλης Σαν Μπλας Ατέμπα, σκορπώντας τον τρόμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πυροβόλησαν τον 44χρονο καθηγητή Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο, ο οποίος διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο αλλά υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Μετά την επίθεση οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το σχολείο και τα μαθήματα διακόπηκαν, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 44χρονος εκπαιδευτικός Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο, είχε μόλις φτάσει στο σχολείο όταν οι άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι εισαγγελικές Αρχές έκαναν λόγο για πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, ενώ η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με όχημα της δημοτικής αστυνομίας.

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα, με τους μαθητές να αναζητούν αρχικά καταφύγιο στις αίθουσες διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η διεύθυνση, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό προχώρησαν στην εκκένωση του σχολείου και στην αναστολή των μαθημάτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη φονική επίθεση σε σχολείο του Μεξικού σε διάστημα λίγων ημερών. Την 1η Οκτωβρίου δύο αδέλφια ηλικίας 18 ετών σκότωσαν υποδιευθύντρια γυμνασίου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους στην πόλη Τορεόν της πολιτείας Κοαουίλα.

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