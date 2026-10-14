Ένας καθηγητής πυροβολήθηκε θανάσιμα χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Hombres armados irrumpieron en una secundaria de México y dispararon contra un maestro quien murió en un hospital tras el ataque.

https://t.co/A5nZHEs5oq — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 13, 2026



Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ένοπλοι εισέβαλαν σε τεχνικό γυμνάσιο της μικρής πόλης Σαν Μπλας Ατέμπα, σκορπώντας τον τρόμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Se registra ataque armado en escuela de #Oaxaca. Asesinan al interior del plantel al profesor y coordinador académico de la Secundaria Técnica 69 de San Blas Atempa, Levi Peralta. 📹: Cortesía Jaguar Noticias AC. https://t.co/Yox7nWsFuv — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2026

Πυροβόλησαν τον 44χρονο καθηγητή Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο, ο οποίος διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο αλλά υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

#Internacionales | 🇲🇽 Tragedia en México ⚠️ Maestro es asesinado a balazos por sujetos que irrumpieron en un plantel y le atacaron de forma directa causando su muerte. 📎: https://t.co/i5UfJ9KqSM https://t.co/TJd2FNa0D8 — Porttada (@porttada) October 13, 2026

Μετά την επίθεση οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το σχολείο και τα μαθήματα διακόπηκαν, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 44χρονος εκπαιδευτικός Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο, είχε μόλις φτάσει στο σχολείο όταν οι άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι εισαγγελικές Αρχές έκαναν λόγο για πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, ενώ η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με όχημα της δημοτικής αστυνομίας.

#Atención 🚨 || La Sección 22 del SNTE-CNTE condenó el asesinato del profesor Levý Peralta Regalado, secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 y exintegrante del Comité Ejecutivo Seccional, ocurrido en la Escuela Secundaria Técnica Número 69 de San Blas Atempa; exigió a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento inmediato, el castigo a los responsables y justicia para el docente, así como acciones para garantizar la seguridad en las escuelas y comunidades del Istmo. #Oaxaca — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) October 13, 2026

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα, με τους μαθητές να αναζητούν αρχικά καταφύγιο στις αίθουσες διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η διεύθυνση, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό προχώρησαν στην εκκένωση του σχολείου και στην αναστολή των μαθημάτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη φονική επίθεση σε σχολείο του Μεξικού σε διάστημα λίγων ημερών. Την 1η Οκτωβρίου δύο αδέλφια ηλικίας 18 ετών σκότωσαν υποδιευθύντρια γυμνασίου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους στην πόλη Τορεόν της πολιτείας Κοαουίλα.