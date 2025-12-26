Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι ταυτοποίησαν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας πως επρόκειτο για στέλεχος φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, συμμορίας στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που της προσάπτει πως ευθύνεται για την εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φαιντανύλης στην αγορά των ΗΠΑ.

«Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε χάρη στην εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του», εξήγησε η τοπική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

La Fiscalía de la #CDMX confirmó que el hombre asesinado en Zona Rosa era Óscar Noé Medina González, “El Panu”, presunto operador de “Los #Chapitos”. Su muerte se investiga como homicidio calificado vinculado a este grupo criminal. Desde hace dos años, #EUA ofrecía una… pic.twitter.com/2NjFeELEQ8 — Nacho Lozano (@nacholozano) December 25, 2025

Ο άνδρας, που δολοφονήθηκε την Κυριακή σε εστιατόριο της μεξικανικής πρωτεύουσας, ήταν ο Όσκαρ Μεδίνα, επικεφαλής της ασφάλειας των «Τσαπίτος», της φράξιας των γιων του Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, του διαβόητου πρώην αρχηγού του καρτέλ, ο οποίος εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

#EnLaMira | 🚨 El hombre asesinado a balazos en el restaurante Luau en la #ZonaRosa fue identificado como Óscar Noé Medina González, alias “El Panu“, presunto lugarteniente de Los Chapitos ¿Qué sabemos del caso? 👁👇 https://t.co/SEzE0BOReu — Noticias En La Mira (@OficialEnLaMira) December 26, 2025

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή 4 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Όσκαρ Μεδίνα.

Confirma la @FiscaliaCDMX la identidad del hombre ejecutado en un restaurante de la zona rosa: se trataba de Oscar Noe Medina González, alias “El Panu”, uno de los más importantes lugar tenientes de Iván Archivaldo, hijo del Chapo Guzmán. Las autoridades de EU ofrecían una… pic.twitter.com/tucTWAgXHP — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 25, 2025

Σύμφωνα με φάκελο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Όσκαρ Μεδίνα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πάνου», ήταν ο «κυριότερος υπαρχηγός του Ιβάν Αρτσιβάλντο Γκουσμάν Σαλασάρ, ανώτερου στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, και επικεφαλής του μηχανισμού ασφαλείας του Γκουσμάν Σαλασάρ και των αδελφών του, των Τσαπίτος».

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó la identidad de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, integrante de la facción de “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa, asesinado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc https://t.co/7oMjcqNjxr — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) December 26, 2025

Τον Απρίλιο του 2023, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης του είχε απαγγείλει κατηγορίες για κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς για συνωμοσία για την εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο συνθετικό οπιοειδές ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, κάτι που έχει αυξήσει τις εντάσεις με το Μεξικό, ιδίως αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.