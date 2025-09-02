Μια ακόμη μαζική δολοφονία συγκλονίζει το Μεξικό, όπου όπως είναι γνωστό, κυριαρχούν οι νόμοι των καρτέλ ναρκωτικών.

Προκαλεί σοκ η αποκάλυψη τεσσάρων πτωμάτων στην καρότσα ενός εγκαταλελειμμένου SUV.

Οι σοροί ανήκαν στην 32χρονη TikToker και τραγουδίστρια Esmeralda Ferrer Garibay, στον 36χρονο σύζυγό της και στα δύο παιδιά τους, ηλικίας 13 και 7 ετών.

Το έγκλημα αυτό είναι μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις βίας στο Μεξικό, δεδομένου ότι οι κακοποιοί δε δίστασαν να σκοτώσουν δύο μικρά παιδιά.

Στη συνέχεια τύλιξαν τα πτώματα σε πλαστικές σακούλες και τα άφησαν στην καρότσα του ημιφορτηγού σε μια περιοχή της Γκουανταλαχάρα.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας εντοπίστηκαν στις 22 Αυγούστου.

Παρά τη γνωστή αγριότητα που χαρακτηρίζει τα καρτέλ, το έγκλημα αυτό είναι μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις βίας στο Μεξικό, δεδομένου ότι οι κακοποιοί δε δίστασαν να σκοτώσουν δύο μικρά παιδιά.

Η σοκαριστική αυτή δολοφονία, είναι μία ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστορία των καρτέλ, που όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες, σε αρκετές περιοχές του Μεξικού είναι ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων, τιμωρώντας παραδειγματικά όποιον σταθεί εμπόδιο σε κάποιο από τα σχέδιά τους η δεν εκτελέσει τις διαταγές τους.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of the murder of a family, including children. A Mexican TikTok influencer, her husband, & their two young children have been found dead inside an abandoned pickup truck, sparking fears of a cartel-related execution. The… pic.twitter.com/eLOXxbBvbE — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 30, 2025

Η αστυνομική έρευνα, μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας, εξακρίβωσε ότι το SUV είχε μετακινηθεί από ένα κοντινό συνεργείο αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν, εικάζεται ότι η οικογένεια εκτελέστηκε στο συνεργείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα.

Αρχικά συνελήφθησαν δύο άνδρες που βρίσκονταν στο συνεργείο, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή τους, οι δύο ύποπτοι και άλλα δύο άτομα δέχθηκαν ένοπλη επίθεση από ομάδα αγνώστων, με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να πέσουν θύματα απαγωγής ενώ ο τέταρτος κατάφερε να ξεφύγει.

Η ταυτότητα των θυμάτων επιβεβαιώθηκε επίσημα στις 28 Αυγούστου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το El Financiero, οι αρχές πιστεύουν ότι πιθανός στόχος της επίθεσης ήταν ο σύζυγος της Garibay, λόγω των δραστηριοτήτων του στην πώληση οχημάτων και στην αγροτική παραγωγή (τομάτες) στην πολιτεία Μιτσοακάν, περιοχή που ελέγχεται από τα καρτέλ.

Παρά τη δημόσια παρουσία της Esmeralda στα social media, όπου παρουσίαζε έναν πολυτελή τρόπο ζωής με προϊόντα Dior, Gucci, Louis Vuitton, πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβές διακοπές, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία, ότι η ίδια ή ο σύζυγός της είχαν άμεσες διασυνδέσεις με κάποιο καρτέλ ναρκωτικών.

Παρόλα αυτά υπάρχουν επίσης αναπάντητα ερωτήματα για τον πολυτελή βίο και τις ανέσεις και μάλιστα σε μία χώρα με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και χαμηλές αμοιβές.

Το έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ στη μεξικανική κοινωνία και εντείνει τις ανησυχίες για τη δράση των καρτέλ και την αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν ακόμη και οικογένειες, που δεν εμπλέκονται απευθείας με το οργανωμένο έγκλημα.