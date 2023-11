O Μεξικανός φωτοειδησεογράφος Ισμαέλ Βιγιαγκόμες Τάπια δολοφονήθηκε χθες Πέμπτη από ένοπλο στη Σιουδάδ Χουάρες, στο βόρειο Μεξικό, πάνω στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Πριν από αυτόν, άλλοι πέντε δημοσιογράφοι είχαν πέσει νεκροί στο Μεξικό από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontière, RSF). Πάνω από 150 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στη χώρα από το 2000, ενώ άλλοι 28 έχουν εξαφανιστεί και παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την ίδια μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με άλλη οργάνωση, την Άρθρο 19, το 2022 ήταν το πιο πολύνεκρο για τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, με τουλάχιστον 13 δολοφονίες δημοσιογράφων να καταγράφονται από την κυβέρνηση.

Συνεργάτης της τοπικής εφημερίδας Heraldo de Juarez, ο Ισμαέλ Βιγιαγκόμες Τάπια σκοτώθηκε από σφαίρα που τον πέτυχε «στο μάτι», διευκρίνισε στον Τύπο ο Κάρλος Μανουέλ Σάλας, εισαγγελέας της βόρειας περιφέρειας της πολιτείας Τσιουάουα, όπου υπάγεται διοικητικά η Χουάρες.

Ο φόνος διαπράχθηκε σε κατοικημένη ζώνη της Χουάρες, πρωτεύουσας της βιομηχανίας που αναλαμβάνει υπεργολαβίες από τις ΗΠΑ, όπως και της βίας με θύματα γυναίκες τα χρόνια του 1990.

Το πτώμα του βρέθηκε μέσα στο όχημα που χρησιμοποιούσε ως επαγγελματίας οδηγός εταιρείας που αναλαμβάνει μεταφορές προσώπων μέσω ψηφιακής εφαρμογής.

Το κινητό τηλέφωνό του ήταν άφαντο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

«Δεν αποκλείουμε τίποτα. Ένας δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος 24 ώρες το 24ωρο, ανεξαρτήτως του εάν επιδίδεται σε άλλη δραστηριότητα», τόνισε ο κ. Σάλας.

Ο Χόρχε Μέσα, ρεπόρτερ της Εράλδο ντε Χουάρες, τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό Milenio ότι δεν γνωρίζει ο Ισμαέλ Βιγιαγκόμες Τάπια να είχε δεχθεί ποτέ απειλές εξαιτίας της δουλειάς του.

