Τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν και σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου.

Χάος επικράτησε στην περιοχή, καθώς πέρα από την δολοφονία της εκπαδευτικού, οι δράστες τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με την ανακοίνωση τους Εισαγγελέως της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.

Βίντεο με τους δράστες της τραγωδίας:

Βίντεο από το χάος που επικράτησε στο σχολείο:

Δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Πρόκειται για αδέρφια, πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ανέφερε ο Φερνάντες. Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ο Εισαγγελέας διευκρίνισε πως έχουν εντοπιστεί μόνο αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο περί χρήσης πυροβόλου όπλου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters