Σε περισσότερα από 67 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκαν την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, δύο άνδρες στο Μεξικό για την εν ψυχρώ δολοφονία ενός οκτάχρονου κοριτσιού, μια υπόθεση που είχε παγώσει τη χώρα την άνοιξη του 2024.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο, η ετυμηγορία του δικαστηρίου επιβάλλει ποινή 67 ετών και έξι μηνών στον καθένα, ενώ ορίζει και την καταβολή αποζημίωσης ύψους 5 εκατομμυρίων πέσο (περίπου 242.000 ευρώ) προς την οικογένεια του θύματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο εφιάλτης για την οικογένεια της μικρής Καμίλα Γκόμες εκτυλίχτηκε στην πόλη Τάσκο, στις 27 Μαρτίου 2024. Το οκτάχρονο κορίτσι είχε βγει από το σπίτι για να παίξει και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύντομα, οι απαγωγείς επικοινώνησαν ανώνυμα με τη μητέρα της, απαιτώντας λύτρα για την απελευθέρωσή της. Αν και οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής «έδειξαν» γρήγορα τα ίχνη των δραστών, η κατάληξη ήταν τραγική: λίγες ώρες αργότερα, το άψυχο σώμα του παιδιού εντοπίστηκε μέσα σε μια μαύρη σακούλα, εγκαταλελειμμένο στην άκρη ενός δρόμου.

Οργή και αυτοδικία

Η είδηση του θανάτου της Καμίλα προκάλεσε την τυφλή οργή της τοπικής κοινωνίας. Εξαγριωμένοι κάτοικοι προχώρησαν σε αποκλεισμούς κεντρικών αρτηριών της πόλης και περικύκλωσαν την κατοικία όπου κρύβονταν οι ύποπτοι. Παίρνοντας τον νόμο στα χέρια τους, τους έβγαλαν με τη βία στον δρόμο και τους ξυλοκόπησαν άγρια με ρόπαλα, με την αστυνομία να παραμένει στο σημείο χωρίς να παρεμβαίνει.

Από το μένος του πλήθους, μια γυναίκα, η οποία κατηγορούνταν για την εμπλοκή της στην απαγωγή, έχασε τη ζωή της υποκύπτοντας στα βαριά της τραύματα. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περιστατικά λιντσαρίσματος μετά από στυγερά εγκλήματα καταγράφονται συχνά στο Μεξικό, μια τάση που οι ειδικοί αποδίδουν στο έντονο αίσθημα ατιμωρησίας που κυριαρχεί στην κοινωνία.