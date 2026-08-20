Ένα απίστευτο περιστατικό επιβίωσης σημειώθηκε στα ανοιχτά του Μεξικού, όπου δύο ψαράδες κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή επί πέντε ημέρες στον ωκεανό, χρησιμοποιώντας ως αυτοσχέδια σχεδία το ψυγείο του σκάφους τους. Η περιπέτειά τους είχε ευτυχή κατάληξη την Τετάρτη (19/8), όταν εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις μεξικανικές ναυτικές αρχές.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 53 και 32 ετών, επέβαιναν στο αλιευτικό σκάφος «Camaronera». Η τελευταία φορά που επικοινώνησαν με τον συνεταιρισμό τους ήταν στις 14 Αυγούστου. Όταν οι προσπάθειες των υπευθύνων να έρθουν σε επαφή μαζί τους απέβησαν άκαρπες, σήμανε αμέσως συναγερμός.

Ανταποκρινόμενο στο σήμα κινδύνου, το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας με τη συνδρομή πλωτών και εναέριων μέσων. Οι έρευνες απέδωσαν καρπούς όταν οι διασώστες εντόπισαν τους δύο άνδρες να επιπλέουν στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων από τις ακτές της πολιτείας Τσιάπας.

«Νιώσαμε τον θάνατο να πλησιάζει»

Όπως περιέγραψαν οι ίδιοι, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 15 Αυγούστου, μια αιφνίδια θαλασσοταραχή χτύπησε το σκάφος τους, προκαλώντας τη γρήγορη βύθισή του μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

«Πίστεψα πως δεν θα ξαναέβλεπα την οικογένειά μου», εξομολογήθηκε ο 53χρονος Ντανιέλ Γκερέρο Μαρτίνες, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε. Οι συνθήκες ήταν ακραίες, καθώς ο καυτός ήλιος, η παντελής έλλειψη πόσιμου νερού και η απουσία τροφής εξάντλησαν γρήγορα τις δυνάμεις τους.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος Χοσέ Λουίς Πορτέλας ανέφερε ότι τη στιγμή που το ισχυρό κύμα χτύπησε το αλιευτικό, το μόνο που πρόλαβαν να κάνουν ήταν να γραπωθούν από ό,τι επέπλεε. Το μονωμένο ψυγείο του σκάφους και μερικά άδεια δοχεία καυσίμων ήταν τα μόνα αντικείμενα που τους κρατούσαν στην επιφάνεια.

Επιστροφή στην ασφάλεια και στις οικογένειές τους

Αφού ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, οι δύο ναυαγοί έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκαν αεροπορικώς σε κοντινό λιμάνι για ιατρικές εξετάσεις. Αφού επιβεβαιώθηκε ότι η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο, επανενώθηκαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σε ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού υπογράμμισε τη σταθερή του δέσμευση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους πολίτες να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.