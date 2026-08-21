Νέα αιματηρή τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, καθώς τέσσερις νεαροί άνδρες έπεσαν νεκροί από πυρά ενόπλων, λίγη ώρα μετά τη συμμετοχή τους σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές την Πέμπτη, 20 Αυγούστου, το άγριο περιστατικό εκτυλίχτηκε την Τετάρτη στην αγροτική κοινότητα Μάλβας, ένα χωριό περίπου 1.500 κατοίκων στην κεντρική πολιτεία Γουαναχουάτο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δράστες, τα στοιχεία των οποίων παραμένουν άγνωστα, έστησαν καρτέρι σε μια παρέα επτά νεαρών από γειτονικά χωριά, την ώρα που αποχωρούσαν από το γήπεδο. Μόλις οι ένοπλοι τους προσέγγισαν, ακολούθησε καταδίωξη.

Οι δράστες εκτέλεσαν τρεις από τους νέους σε ένα πρώτο σημείο, ενώ ένας τέταρτος δολοφονήθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από τους υπόλοιπους. Από τον καταιγισμό των πυρών τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα, τα οποία δέχτηκαν σφαίρες.

Η σκιά των καρτέλ

Παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και την ευρεία επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή για τον εντοπισμό των υπόπτων, οι ένοπλοι κατάφεραν να διαφύγουν και μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί συλλήψεις.

Αν και το ακριβές κίνητρο της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί σε αυτό το στάδιο των ερευνών, όλα δείχνουν προς το οργανωμένο έγκλημα. Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών, με τη Γουαναχουάτο να συγκαταλέγεται σταθερά στις πολιτείες που πλήττονται βαρύτατα από τη βία των συμμοριών.

Δυστυχώς, τα γήπεδα της περιοχής έχουν μετατραπεί ξανά σε πεδία μάχης. Η νέα αυτή αιματοχυσία ξυπνά εφιαλτικές μνήμες από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, έπειτα από επίθεση ομάδας ενόπλων που άνοιξε πυρ αδιακρίτως κατά τη διάρκεια ενός ακόμη ποδοσφαιρικού αγώνα στη Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινκόν, στην ίδια πολιτεία.