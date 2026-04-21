Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας Καναδής τουρίστριας και τον τραυματισμό τουλάχιστον δεκατριών ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Mexico pyramid shooter was Hitler fanatic who left AI pic of him posing with Columbine school shooters



Ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο, εξαπέλυσε την επίθεση στον δημοφιλή αρχαιολογικό χώρο, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Πόλη του Μεξικού, πριν βάλει τέλος στη ζωή του στο ίδιο σημείο. Η ημερομηνία της επίθεσης, 20 Απριλίου, συμπίπτει τόσο με την επέτειο της σφαγής στο Κολουμπάιν όσο και με τα γενέθλια του Χίτλερ, στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές.

“You came from Europe are not going to return; if you move I will sacrifice you, you see, I keep my word,”- Julio César Jasso Ramírez at the Pyramid of the Moon in Teotihuacán

A 32-year-old tourist from Canada was killed, and at least 13 were injured, pic.twitter.com/m6svwWZDWL — X News (@XNewsUncensored) April 21, 2026

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές που επικαλούνται μεξικανικά μέσα, ο δράστης είχε αφήσει πίσω του μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, όπου απεικονιζόταν μαζί με τους Έρικ Χάρις και Ντύλαν Κλέμπολντ, τους δράστες της επίθεσης στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999 (Η σφαγή στο Λύκειο Κολουμπάιν συνέβη στις 20 Απριλίου 1999, στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν οι μαθητές Έρικ Χάρις και Ντίλαν Κλίμπολντ δολοφόνησαν 12 μαθητές και έναν δάσκαλο, τραυματίζοντας άλλους 21, πριν αυτοκτονήσουν).

At Mexico's Teotihuacan pyramids, a popular tourist site near Mexico City, an armed man opened fire on visitors on Monday. A Canadian woman was killed, and at least six other people were injured (with some reports citing up to 13 wounded, though the exact number is still being…

🔵 Un #tiroteo en la zona arqueológica de #Teotihuacán (#México) dejó una turista canadiense muerta y al menos 13 personas heridas, la mayoría visitantes extranjeros. El agresor se suicidó. El ataque ocurrió en la #Pirámide de la Luna. El agresor, identificado como Julio César… pic.twitter.com/95OKRadjZk — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) April 21, 2026

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι στο παρελθόν είχε φωτογραφηθεί να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό, ενισχύοντας την εκτίμηση των Αρχών πως επρόκειτο για άτομο με ακραίες ιδεολογικές πεποιθήσεις και επικίνδυνη ριζοσπαστικοποίηση.