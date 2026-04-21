Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας Καναδής τουρίστριας και τον τραυματισμό τουλάχιστον δεκατριών ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.


Ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο, εξαπέλυσε την επίθεση στον δημοφιλή αρχαιολογικό χώρο, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Πόλη του Μεξικού, πριν βάλει τέλος στη ζωή του στο ίδιο σημείο. Η ημερομηνία της επίθεσης, 20 Απριλίου, συμπίπτει τόσο με την επέτειο της σφαγής στο Κολουμπάιν όσο και με τα γενέθλια του Χίτλερ, στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές.

 

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές που επικαλούνται μεξικανικά μέσα, ο δράστης είχε αφήσει πίσω του μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, όπου απεικονιζόταν μαζί με τους Έρικ Χάρις και Ντύλαν Κλέμπολντ, τους δράστες της επίθεσης στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999 (Η σφαγή στο Λύκειο Κολουμπάιν συνέβη στις 20 Απριλίου 1999, στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν οι μαθητές Έρικ Χάρις και Ντίλαν Κλίμπολντ δολοφόνησαν 12 μαθητές και έναν δάσκαλο, τραυματίζοντας άλλους 21, πριν αυτοκτονήσουν).

 

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι στο παρελθόν είχε φωτογραφηθεί να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό, ενισχύοντας την εκτίμηση των Αρχών πως επρόκειτο για άτομο με ακραίες ιδεολογικές πεποιθήσεις και επικίνδυνη ριζοσπαστικοποίηση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
