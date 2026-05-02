Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ επέλεξε την αγρονόμο Κολούμπα Χασμίν Λόπες για να αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αντικαθιστώντας τον Χούλιο Μπερδεγκέ, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεξικανικής κυβέρνησης.
Columba López es designada como nueva titular de Sader tras la salida de Julio Berdegué y se convierte en la primera mujer en encabezar la política agrícola en México.
— El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) May 2, 2026
«Ο διορισμός της σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια γυναίκα τίθεται επικεφαλής της μεξικανικής αγροτικής πολιτικής», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Μεξικού.
Columba Jazmín López Gutiérrez es una ingeniera agrónoma y agroecóloga mexicana que ahora fue designada como titular de la SADER.
Se especializa en desarrollo rural y operación territorial.
Φωτογραφία: razon.com.mx