Ο Ομάρ Μπράβο, πρώην επιθετικός της εθνικής ομάδας του Μεξικού και κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Τσίβας Γουαδαλαχάρα, συνελήφθη ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Χαλίσκο.

Ο 45χρονος συνελήφθη σε προάστιο της Γουαδαλαχάρα, μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε το φερόμενο ως θύμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος 16χρονης και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου, μέσα στις επόμενες ώρες.

Mexican authorities said they arrested former soccer player Omar Bravo, 45, on suspicion of child sexual abuse. The Jalisco state prosecutor’s office said in a statement that investigations indicate Bravo allegedly abused a teenage girl on several occasions in recent months and… pic.twitter.com/2atTG3p3yz — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 5, 2025

Όπως αναφέρει ο δικαστής της υπόθεσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Μπράβο κακοποιούσε επανειλημμένα μια έφηβη κοπέλα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ενώ διερευνώνται καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή του, σε παρόμοιες πράξεις στο παρελθόν.

🔴 Detienen al ex jugador del Deportivo, Omar Bravo, en México por presunto abuso sexual a una menorhttps://t.co/T8bxhg3ORv — Faro de Vigo (@Farodevigo) October 5, 2025

Ο Μπράβο αγωνίστηκε επαγγελματικά από το 2001, κυρίως με την Τσίβας, σημειώνοντας 132 γκολ – επίδοση που τον καθιστά κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για τον σύλλογο.

Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 με την Εθνική Μεξικού, πετυχαίνοντας δύο τέρματα, ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, της Τίγκρες, της Κάνσας Σίτι, της Άτλας και της Ουνιβερσιδάδ.