Η χήρα δημάρχου ο οποίος δολοφονήθηκε το Σαββατοκύριακο στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, διαδέχθηκε στο αξίωμα χθες Τετάρτη τον σύζυγό της, που συνηγορούσε υπέρ μεγαλύτερης αυστηρότητας έναντι των καρτέλ των ναρκωτικών, η δράση των οποίων έχει μετατραπεί σε γάγγραινα στην περιοχή.

Ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης 350.000 κατοίκων, δεν δίσταζε να εμφανίζεται επί σκηνής, στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ενίοτε χρησιμοποιώντας ελικόπτερο. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.

Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης με την ευκαιρία της εορτής των νεκρών, και παρά την επιβλητική παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, ο 40χρονος αιρετός δολοφονήθηκε από ένοπλο.

🇲🇽 #México

El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue asesinado en la plaza de la ciudad justo después de inaugurar el Festival de las Velas. Los investigadores no descartan que el asesinato pueda estar relacionado con su lucha contra los cárteles de la droga. pic.twitter.com/OdVQPdnbL2 — † Rafa Folgado נוֹצְרִי🇪🇸✋️ (@elsoberado) November 3, 2025

Η δολοφονία του πυροδότησε διαδηλώσεις στην πολιτεία Μιτσοακάν, που έχει μέγεθος χονδρικά ίσο με αυτό ολόκληρης της Κόστα Ρίκα και έχει αξιοσημείωτη αγροτική παραγωγή, αλλά τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από τη βία συμμοριών που επιδίδονται κατά κύριο λόγο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Αφού καταδίκασε έντονα το έγκλημα, η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ (εθνικιστική αριστερά) ανακοίνωσε προχθές Τρίτη πρόγραμμα για τη Μιτσοακάν, που συμπεριλαμβάνει αύξηση της παρουσίας των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας και υποστήριξη στη συγκέντρωση πληροφοριών.

Αναλαμβάνοντας καθήκοντα η Γκρέσια Κιρός τόνισε ότι ο εκλιπών σύζυγός της ζητούσε συνεχώς βοήθεια από τις ομοσπονδιακές αρχές, αλλά αυτές δεν τον είχαν «ακούσει ποτέ».

🔵 Durante su toma de protesta en el Congreso de Michoacán, Grecia Quiroz actual alcaldesa de Uruapan, dedicó unas palabras donde recuerda la lucha de su esposo Carlos Manzo. pic.twitter.com/GgvputzC4E — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 6, 2025

«Η κληρονομιά του Κάρλος Μάνσο θα παραμείνει, παρότι τον φίμωσαν», πρόσθεσε σε ομιλία της στο τοπικό κοινοβούλιο της Μιτσοακάν μετά την ορκωμοσία της.

Τη συνόδευσαν τοπικοί βουλευτές προσκείμενοι στον σύζυγό της, που κράταγαν φωτογραφία του.

📍Tras la toma de protesta como nueva alcaldesa, este fue el mensaje que dio en el Congreso de #Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo. #viral #videoviralシ #nacional #mujer pic.twitter.com/GQWbxbZMFk — El Quinto Medio (@elquintomediomx) November 6, 2025

Η Κιρός αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία για την οποία είχε εκλεγεί ο θανών, έως το 2027.

Ο σύζυγός της, δήμαρχος της Ουρουαπάν από τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν έπαυε να καταγγέλλει τη βία των συμμοριών.

Στη Μιτσοακάν δρουν διάφορες ισχυρές συμμορίες του υποκόσμου, ιδίως το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο. Αυτός ο τελευταίος είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης από κακοποιούς σε βάρος της επιχείρησης και του κλάδου του.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

