Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν πραγματοποιηθεί στο Μεξικό, οι ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν την κατάσχεση 24.400 λίτρων υγρής μεθαμφεταμίνης στην πολιτεία της Σιναλόα, καταφέρνοντας ένα ακόμη πλήγμα στα δίκτυα διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση υγρής μεθαμφεταμίνης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και τη μεγαλύτερη της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου στην πόλη Λος Μότσις, στον δήμο Αχόμε της Σιναλόα, έπειτα από πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών. Δυνάμεις του στρατού, της Εθνικής Φρουράς και της Γενικής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν έφοδο σε αποθήκη όπου εντοπίστηκαν δεκάδες βαρέλια και δοχεία που περιείχαν τη ναρκωτική ουσία σε υγρή μορφή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει διασυνδέσεις με το λεγόμενο «Καρτέλ του Ειρηνικού», δηλαδή το καρτέλ της Σιναλόα. Παράλληλα, οι αρχές κατέσχεσαν δύο οχήματα, γεμιστήρες για τυφέκια και πυρομαχικά διαφόρων διαμετρημάτων.

Οι αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι στην ίδια εγκατάσταση βρέθηκαν περίπου 98.640 λίτρα χημικών ουσιών και ακόμη 59.425 κιλά πρόδρομων χημικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών. Η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν τα εγκληματικά δίκτυα ξεπερνά τα 9 δισεκατομμύρια πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η Σιναλόα εξακολουθεί να αποτελεί το επίκεντρο του πολέμου των καρτέλ στο Μεξικό. Από το 2024, η περιοχή συγκλονίζεται από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φατριών του καρτέλ της Σιναλόα, με τη βία να έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Παράλληλα, οι μεξικανικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους, καταστρέφοντας χιλιάδες παράνομα εργαστήρια παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών και πραγματοποιώντας μαζικές συλλήψεις σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από την Ουάσιγκτον προς την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει πιο αποφασιστική δράση από το Μεξικό απέναντι στα καρτέλ, τα οποία οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν για τη μαζική διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών, μεταξύ αυτών και της φαιντανύλης, που συνδέεται με δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.