Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε σχεδόν 4 τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

La @SEMAR_mx interceptó un semisumergible con 179 bultos de droga frente a las costas de Colima. 📍 Saldo del operativo:

4 toneladas de cocaína aseguradas.

3 personas detenidas.

Intercepción de navío tipo semisumergible. 📈 Contexto: En la última semana, operaciones de la… pic.twitter.com/mCZAl6wZEu — Desierto digital (@SomosDesiertoMX) February 19, 2026

🚨🔥HOT NEWS: 🇲🇽 Mexico’s Navy caught a Cartel Submarine carrying 4 tons of cocaine in the Pacific Ocean. Not comfirmed if this is a joint operation with the 🇺🇸 United States. pic.twitter.com/zekRtgnWb2 — Important World Updates (@muncherT100) February 19, 2026

«Την τελευταία εβδομάδα, ναυτικές επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων αυτού του ναρκωτικού. Πρόκειται για άμεσο πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στους μηχανισμούς χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτρέπει τη διανομή εκατομμυρίων δόσεων (σ.σ. κοκαΐνης) στους δρόμους και προασπίζει την ασφάλεια μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο Mεξικανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.