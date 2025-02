Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο στο νοτιοανατολικό Μεξικό το Σάββατο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για το πολύνεκρο τραγικό δυστύχημα.

Επαληθεύτηκε πως έχασαν τη ζωή τους 36 επιβαίνοντες στο λεωφορείο και δυο επιβαίνοντες στο φορτηγό, είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας Τζάκσον Βιγιασίς, τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στην πολιτεία Καμπέτσε (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με συγγενείς, όμως οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τα λείψανα, πρόσθεσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

