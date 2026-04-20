Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.

Τουλάχιστον έξι επισκέπτες του χώρου τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας του Μεξικού κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο, ένα μαχαίρι και φυσίγγια.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación. De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.

Σε βίντεο που έχει ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται ένας άνδρας στην κορυφή της πυραμίδας της σελήνης και ακούγονται πυροβολισμοί.

Κάποιος ακούγεται να φωνάζει να κληθεί η αστυνομία καθώς ο άνδρας είναι ένοπλος, ενώ διακρίνονται τουλάχιστον 20 τουρίστες να έχουν πέσει στα γόνατα προσπαθώντας να καλυφθούν.

Reportan disparos en la zona arqueológica de Teotihuacan; Edomex Este lunes se registran detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo que genera movilización de autoridades y momentos de tensión entre visitantes. De acuerdo con los… pic.twitter.com/zOLGmHbc58 — Milenio (@Milenio) April 20, 2026

🚨 #ALERTA| Reportan personas armadas en el interior de la zona arqueológica de Teotihuacán. Autoridades confirman que se realizaron varios disparos 📹 Especial#edomex #Teotihuacán #disparos pic.twitter.com/VlCZ86ubV7 — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) April 20, 2026

Σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή ώστε να διερευνηθούν διεξοδικά τα γεγονότα.

«Τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Τεοτιουάκαν μας πονάνε βαθιά. Εκφράζω την ειλικρινή μου αλληλεγγύη προς τους πληγέντες και τις οικογένειές τους. Είμαστε σε επαφή με την πρεσβεία του Καναδά. Έχω δώσει εντολή στο Γραφείο Ασφάλειας να διερευνήσει διεξοδικά τα γεγονότα αυτά και να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη. Προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Πολιτισμού κατευθύνεται ήδη προς τον τόπο του συμβάντος για να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές. Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε έγκαιρα μέσω του Γραφείου Ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Πολιτείας του Μεξικού ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση σχετικά με πυροβολισμούς στην αρχαιολογική περιοχή του Τεοτιουάκαν.

«Αφού έλαβε αναφορές για ένα άτομο που πυροβολούσε, διοργανώθηκε επιχείρηση στην περιοχή γύρω από την αρχαιολογική περιοχή, με δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Πολιτείας. Μόλις έφτασαν εντοπίστηκαν δύο νεκρά άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν πιθανώς ο δράστης, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι ακόμη τραυματίες, τέσσερις από πυροβολισμούς και δύο από πτώσεις, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για ιατρική περίθαλψη», τονίζεται χαρακτηριστικά.