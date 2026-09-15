Μια αδιανόητη τραγωδία συγκλονίζει το Μεξικό, όπου μια 45χρονη μητέρα βρήκε μαρτυρικό θάνατο έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από σμήνος μελισσών, στην προσπάθειά της να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για το μόλις τριών ετών παιδί της.

Το εφιαλτικό περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα πριν από περίπου τρεις μήνες, αλλά αναδείχτηκε πρόσφατα μέσα από δημοσίευμα της βρετανικής Daily Star, σημειώθηκε στην πολιτεία Ζακατέκας. Η Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα, δικαστικός στο επάγγελμα, βρισκόταν με τον μικρό της γιο, Ματίας, έξω από αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια τοπικής διοργάνωσης. Ξαφνικά, ένα εξαγριωμένο σμήνος μελισσών επιτέθηκε στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ατόμων.

Αντιδρώντας ενστικτωδώς, η 45χρονη μητέρα έβγαλε το φούτερ που φορούσε, τύλιξε με αυτό το παιδί της και κατάφερε να το βάλει με ασφάλεια μέσα στο αυτοκίνητό τους. Η ηρωική της πράξη, ωστόσο, την άφησε εντελώς απροστάτευτη απέναντι στο σμήνος, με αποτέλεσμα να δεχτεί περίπου 300 τσιμπήματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα προσπάθησε απεγνωσμένα να προστατεύσει και τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε επίσης κυκλωθεί από τα έντομα.

Στο σημείο επικράτησε απόλυτος πανικός, με τον κόσμο να τρέχει να σωθεί. Είναι ενδεικτικό του χάους που προκλήθηκε ότι ακόμη και μέλη των σωστικών συνεργείων τραυματίστηκαν, καθώς οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν διέθεταν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να διαχειριστούν μια επίθεση τέτοιας κλίμακας.

Παρά τα εκατοντάδες τσιμπήματα, η Ογιούκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της. Δυστυχώς, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Η τεράστια ποσότητα δηλητηρίου που εισήλθε στον οργανισμό της προκάλεσε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, εκτεταμένες φλεγμονές και αλυσιδωτές επιπλοκές. Έπειτα από σκληρή μάχη εννέα ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η άτυχη γυναίκα κατέληξε.

Η 45χρονη είχε αναλάβει καθήκοντα δικαστικού μόλις επτά μήνες πριν από το τραγικό συμβάν. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της εξέφρασε δημόσια ο κυβερνήτης της πολιτείας Ζακατέκας, Ντέιβιντ Μονρεάλ Άβιλα, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια.