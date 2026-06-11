Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ισάριθμοι συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λυμαίνονται καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ απόψε αναμένεται στη χώρα η έναρξη του Μουντιάλ.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επίθεση διαπράχτηκε στον δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα και είναι γνωστό ότι δρα το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο· στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών, επίσης ανθεί — μεταξύ εκβιάσεων, διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες.

Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα, τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού.

Περίπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουρουαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ.