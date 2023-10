Ο τυφώνας Λίντια, που έφθασε πάνω από τη γη χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στο δυτικό Μεξικό, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, πτώσεις δένδρων, υπερχειλίσεις ποταμών και πλημμύρες, όμως αποδυναμώθηκε καθώς συνεχίζει τον καταστροφικό δρόμο του προς το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Hurricane Lidia has explosively intensified into an extremely dangerous Category 4 hurricane with winds of 140 mph just hours away from landfall near Puerto Vallarta.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Lidia has the potential to be one of the strongest landfalling Pacific hurricanes in Mexico’s history. pic.twitter.com/4e6Th7V5Os

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 10, 2023