Οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν φερόμενο ως ηγέτη καρτέλ, που κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για «ναρκωτρομοκρατία», στη Σιναλόα (βορειοδυτικά), πολιτεία που σπαράσσεται από κύμα βίας, ανέφεραν οι ομοσπονδιακές Αρχές.

Είχε κατηγορηθεί τον περασμένο Μάιο για «ναρκωτρομοκρατία»

Ο Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα κατηγορήθηκε τον Μάιο για «ναρκωτρομοκρατία», για διακίνηση φαιντανύλης, κοκαΐνης, ηρωίνης σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από την αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της επίθεσης που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των καρτέλ που πλημμυρίζουν με ναρκωτικά την αγορά των ΗΠΑ.

Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα, φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, που πιστεύεται πως ενέχεται στην παραγωγή φαιντανύλης, κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης.

Γιος του, ο Πέδρο Ινσούνσα Κορονέλ, τον οποίο κατηγορούσε επίσης η Ουάσιγκτον για διακίνηση φαιντανύλης, σκοτώθηκε από Μεξικανούς στρατιωτικούς τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην ίδια πολιτεία, τη Σιναλόα.

Διώξεις για «ναρκωτρομοκρατία» από τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσεις διώξεις για «ναρκωτρομοκρατία» και «υλική υποστήριξη της τρομοκρατίας» στον Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα και στον γιο του, για πρώτη φορά σε βάρος ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης συνδεόμενης με το καρτέλ Σιναλόα.

Αυτό το τελευταίο χαρακτηρίστηκε τον Φεβρουάριο, όπως και άλλες μεξικανικές μαφιόζικες οργανώσεις, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο εσωτερικός πόλεμος ανάμεσα σε δυο φράξιες του καρτέλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο του 2024 στην πολιτεία Σιναλόα.

Η απειλή Τραμπ για δραματική αύξηση τελωνειακών δασμών

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε επανειλημμένα το Μεξικό πως θα αύξανε δραματικά τους τελωνειακούς δασμούς αν δεν μείωνε τις ροές ναρκωτικών και μεταναστών προς τη χώρα του.

Η ομόλογός του Κλαούδια Σέινμπαουμ, υπό πίεση, κατάφερε να αποτρέψει την επιβολή γενικευμένων τελωνειακών δασμών και αύξησε τις συλλήψεις υπόπτων και τις κατασχέσεις ελεγχόμενων ουσιών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ