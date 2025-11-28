Ο γενικός εισαγγελέας του Μεξικού Αλεχάντρο Χερτς παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του χθες Πέμπτη, όπως του ζήτησε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε η Γερουσία, η οποία έλαβε την επιστολή παραίτησής του.

Η αποχώρηση του Χερτς, ο οποίος είχε ονομαστεί το 2019 και η θητεία του κανονικά θα διαρκούσε ως το 2028, ανακοινώθηκε καθώς μεξικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για αυξανόμενες αποκλίσεις ανάμεσα στον ίδιο και την πρόεδρο της αριστεράς, με φόντο τις διαρροές για ευαίσθητες υποθέσεις στον Τύπο.

Μόλις χθες το πρωί η κυρία Σέινμπαουμ επέμενε στην ανάγκη πιο στενού συντονισμού ανάμεσα στη γενική εισαγγελία και αυτές των διαφόρων μεξικανικών πολιτειών στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

«Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο συντονισμό των πολιτειακών εισαγγελιών και της γενικής εισαγγελίας της δημοκρατίας», τόνισε η αρχηγός του κράτους στην καθιερωμένη πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί καθημερινά.

Ο Χερτς, 86 ετών, ανέφερε πως η Σέινμπαουμ του πρότεινε να αναλάβει θέση πρεσβευτή σε «φιλική χώρα».

Η αποχώρηση του Χερτς πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία, η οποία θα αποφανθεί επίσης για τον ή τη διάδοχό του, που θα προταθεί από την Σέινμπαουμ.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, η αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα μπορεί να συνδέεται με την αποκάλυψη από τις εισαγγελικές αρχές πληροφοριών όσον αφορά την έρευνα για διακίνηση όπλων και ναρκωτικών σε βάρος του Ραούλ Ρότσα, συνιδιοκτήτη του διαγωνισμού Miss Universe.

Ο Αλεχάντρο Χερτς, ο οποίος είχε διοριστεί στο αξίωμα από τον προκάτοχο και μέντορα της προέδρου Σέινμπαουμ, τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, είχε βρεθεί το 2022 στην καρδιά διαφόρων πολεμικών. Είχε κατηγορηθεί ιδίως για κατάχρηση εξουσίας επειδή φυλάκιση πρώην πεθερά του αδελφού του και πρώην κουνιάδα του, που κατηγόρησε ότι ευθύνονταν για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας και τον θάνατο του Φεδερίκο Χερτς, 81 ετών. Οι δυο γυναίκες αφέθηκαν όμως ελεύθερες με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

