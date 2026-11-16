Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο, ο οποίος ίδρυσε ένα από τα πιο ισχυρά καρτέλ του Μεξικού, πέθανε σε νοσοκομείο στη Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο, δύο ημέρες αφότου μεταφέρθηκε εκεί για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, μετέδωσε την Κυριακή το τοπικό μέσο ενημέρωσης Milenio.

Ο 80χρονος ιδρυτής του Καρτέλ της Γουαδαλαχάρα, γνωστός και ως «El Jefe de Jefes» – το Αφεντικό των Αφεντικών-, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Βρισκόταν στη φυλακή μετά τη σύλληψή του το 1989.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, tras haber sido trasladado a un hospital en Guadalajara, confirma Secretaría de Seguridad de Jalisco https://t.co/zyAMVwVXHA — Milenio (@Milenio) November 15, 2026

Εξέτιε ποινές δεκαετιών για διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και την ενορχήστρωση της απαγωγής και δολοφονίας του πράκτορα της αμερικανικής DEA, Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, το 1985.

Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο

Η δράση του

Ξεκίνησε την καριέρα του ως πράκτορας της Ομοσπονδιακής Δικαστικής Αστυνομίας του Μεξικού (PJF). Εργάστηκε επίσης ως σωματοφύλακας του κυβερνήτη της πολιτείας Σιναλόα, Λεοπόλντο Σάντσες Σέλις, γεγονός που του εξασφάλισε ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις.

Ίδρυση του Καρτέλ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, μαζί με τους Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο και Ερνέστο Φονσέκα Καρίγιο, ένωσε τις διάσπαρτες εγκληματικές ομάδες του Μεξικού. Έτσι δημιούργησε το πανίσχυρο Καρτέλ της Γουαδαλαχάρα, ελέγχοντας σχεδόν όλο το εμπόριο ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Σύλληψη

Συνελήφθη το 1989 για τη δολοφονία του πράκτορα της DEA, Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα. Μετά τη σύλληψή του, το καρτέλ διασπάστηκε σε μικρότερες, αντίπαλες οργανώσεις, όπως το Καρτέλ της Σιναλόα και το Καρτέλ της Τιχουάνα.