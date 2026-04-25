Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στο Μεξικό η δολοφονία της 27χρονης Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, μιας νέας μητέρας και πρώην βασίλισσας ομορφιάς, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς, με βασική ύποπτη την 63χρονη πεθερά της, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Today we are going to be talking about obsessed boy moms. “You were mine and she stole you from me.” Those were reportedly the words Carolina Flores Gómez’s mother-in-law said after allegedly shooting her dead inside her Polanco apartment in Mexico City. Carolina was 27, a… pic.twitter.com/z8IrzsdGbS — Tomisin (@tomisin_ms) April 24, 2026



Υλικό από κάμερα ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκε από μέσα ενημέρωσης καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από το έγκλημα. Στο βίντεο φαίνεται η 27χρονη να κινείται μέσα στο σπίτι, ενώ η πεθερά της την ακολουθεί. Λίγο αργότερα ακούγονται έντονες φωνές και πυροβολισμοί από το διπλανό δωμάτιο.

⚠️GRAPHIC: Chilling video captures moment mother-in-law murderd Mexican beauty queen Carolina Flores Gomez Her husband walks in and asks, “What did you do, Mom?” She replies, “Nothing, she made me angry.” “She is my family,” he said. The mother responds, “She is my family… pic.twitter.com/OuhIgaSOBU — BensonNewsHub (@BensonNewsHub) April 23, 2026

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται και ο σύζυγος του θύματος, κρατώντας στην αγκαλιά το οκτώ μηνών παιδί τους. Σε κατάσταση σοκ, απευθύνεται στη μητέρα του ζητώντας εξηγήσεις για όσα συνέβησαν. Εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απάντησε ψυχρά, ενώ φέρεται να εξέφρασε και ακραία ζήλια προς τη νύφη της.

Η μητέρα της 27χρονης δήλωσε ότι το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές την επόμενη ημέρα, καθώς υπήρχε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του βρέφους. Οι Aρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τη σύλληψη της βασικής υπόπτου.

#Mundo #Mexico #Tragedia Una suegra enceguecida, asesina a su nuera de varios disparos mientras grita: “Tu familia es mía, tú eres mío y ella no”. Una tragedia que estremece al mundo. La víctima, una joven y bella mujer de 27 años de edad que nunca espero morir de manos de la… pic.twitter.com/Fq03oyUe3O — La Nota Digital Co (@Lanotadigitalc) April 23, 2026

Η Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ είχε διακριθεί σε διαγωνισμό ομορφιάς σε νεαρή ηλικία και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας περιεχόμενο για τη ζωή, τα ταξίδια και τη μόδα.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει κύμα θλίψης, με φίλους και συγγενείς να την αποχαιρετούν δημόσια, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και αγάπη.