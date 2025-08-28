Μέλη της Γερουσίας του Μεξικού συνεπλάκησαν χθες Τετάρτη 27 Αυγούστου, έπειτα από αντεγκλήσεις για τις φερόμενες εκκλήσεις της δεξιάς αντιπολίτευσης, να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών.

Πρωταγωνιστές της σύγκρουσης , ο Πρόεδρος της Γερουσίας Χεράρδο Φερνάντες Νορόνια κι ο δεξιός Γερουσιαστής Αλεχάντρο «Αλίτο» Μορένο.

Μετά το θερμό επεισόδιο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν φραστικά πυρά, με αφορμή κατηγορίες της Ουάσιγκτον εις βάρος του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, σύμφωνα με τις οποίες, είναι «επικεφαλής» καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Fight breaks out between Mexican senate leaders as session ends

.

Mexico’s senate erupted into violence on Wednesday (August 27) with punches, pushing and shouting after an opposition party leader grabbed the chamber’s president as the session was wrapping up.

.

Alejandro “Alito”… pic.twitter.com/mtZmb0AdMy — Thenationthailand (@Thenationth) August 28, 2025

Ο κ. Μορένο όχι μόνο ενστερνίζεται την κατηγορία αυτή, αλλά κατήγγειλε στη Γενική Εισαγγελία του Μεξικού τον κ. Μαδούρο, για σχέσεις με μεξικανικά καρτέλ και συνέδεσε τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητές του με στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος MORENA (Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση, εθνικιστική αριστερά). Ο κ. Νορόνια απέρριψε τις κατηγορίες του.

Καθώς έφθανε στο τέλος η χθεσινή Συνεδρίαση της Γερουσίας, ο κ. Μορένο ανέβηκε στο βήμα και πλησίασε έξαλλος τον κ. Νορόνια, όταν ο τελευταίος του τόνισε, πως δεν του είχε δώσει τον λόγο.

Τον άρπαξε από το χέρι, ο Πρόεδρος απαίτησε να μην τον αγγίζει, κατόπιν ο Γερουσιαστής τον έσπρωξε επανειλημμένα και τον χτύπησε στο σβέρκο, προτού ρίξει στο δάπεδο φωτογράφο, που προσπάθησε να παρέμβει.

Ο διάλογος είχε ήδη εκτροχιαστεί όταν η πλειοψηφία, που πρόσκειται στην κυβερνητική παράταξη, κατηγόρησε τα συντηρητικά κόμματα PRI και PAN, ότι ζητούν αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, κάτι που διαψεύδουν και οι δυο παρατάξεις.

Η κατηγορία αυτή είχε ως αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη της Γερουσιαστή της συντηρητικής παράταξης, Λίλι Τέγες, η οποία κατήγγειλε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, παρείσφρηση των καρτέλ στη Μεξικανική Κυβέρνηση.

Πριν από μερικές εβδομάδες, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, ότι ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, κάποια από τα οποία προστέθηκαν τον Φεβρουάριο στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων, που καταρτίζει η Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στον Τύπο μετά το επεισόδιο, οι δύο άνδρες αλληλοκατηγορήθηκαν: «άρχισε να με τραβάει, να με σπρώχνει, με χτύπησε και είπε «θα σε λιανίσω, θα σε σκοτώσω», δήλωσε από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Γερουσίας Φερνάντες Νορόνια.

Ο Γερουσιαστής Μορένο αντέτεινε, πως ο Πρόεδρος του σώματος ήταν εκείνος που χειροδίκησε πρώτος.

Ο κ. Φερνάντες Νορόνια δήλωσε πως θα συγκαλέσει έκτακτη προ ημερησίας διατάξεως Συνεδρίαση, αύριο Παρασκευή (29/08), και θα προτείνει να αποπεμφθούν από το σώμα ο κ. Μορένο και άλλα τρία μέλη της παράταξής του.