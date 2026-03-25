Διπλό φονικό μέσα σε σχολικό χώρο συγκλονίζει για μία ακόμη φορά το Μεξικό, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας σε περιοχές με έντονη εγκληματικότητα.

Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 24/3, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας, στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Μακαρένκο.

Βίντεο-ντοκουμέντο πριν την επίθεση

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τον 15χρονο λίγο πριν την επίθεση, να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη κρατώντας όπλο τύπου AR-15 και να καταγράφει τον εαυτό του με κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από μεξικανικά μέσα, το υλικό προέρχεται από αναρτήσεις που είχε κάνει ο ίδιος σε stories στο Instagram, πριν το αιματηρό περιστατικό στο σχολείο.

Un adolescente de 15 años disparó con un rifle AR-15 calibre 5.56 contra dos… — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 24, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο και εντοπίστηκαν νεκρά στον χώρο του σχολείου. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα, ενώ οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο, αναφέρουν ότι τα θύματα είναι μία καθηγήτρια και μία εργαζόμενη στο διοικητικό προσωπικό του σχολείου. Ωστόσο, η εισαγγελία της πολιτείας δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τους ρόλους τους.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις εντός σχολείων δεν είναι συχνές στη χώρα, παρά το υψηλό επίπεδο βίας που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η Μιτσοακάν συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες πολιτείες του Μεξικού, με έντονη παρουσία καρτέλ ναρκωτικών και εγκληματικών οργανώσεων, που εμπλέκονται σε απαγωγές και εκβιασμούς. Παρότι η βία αποτελεί καθημερινότητα σε πολλές περιοχές, η επίθεση σε σχολικό περιβάλλον προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα του 15χρονου, ενώ εξετάζεται το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το όπλο.

με πληροφορίες από: Reuters