Ένα σπάνιο και άκρως ανησυχητικό περιστατικό βίας συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Μεξικού τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ υπό το φως της ημέρας, σε απόσταση αναπνοής από την έδρα της προεδρίας. Από τους πυροβολισμούς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, σκορπώντας τον πανικό στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Γραμματεία (υπουργείο) Ασφαλείας, η δολοφονία δεν ήταν τυχαία. Το θύμα, ένας 42χρονος άνδρας, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας «απευθείας επίθεσης» που του κόστισε τη ζωή. Από τα πυρά τραυματίστηκαν επίσης δύο άνδρες, ηλικίας 39 ετών έκαστος.

Το σκηνικό της αιματηρής συμπλοκής στήθηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, μια περιοχή που, όπως επισημαίνει η αστυνομία, αποτελεί γνωστό στέκι για τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία πλαστών εγγράφων. Αυτό, ωστόσο, που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, είναι το γεγονός ότι το σημείο της εκτέλεσης βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή όπου διαμένει η πρόεδρος της χώρας, Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Αν και το Μεξικό μαστίζεται εδώ και χρόνια από ένα ανεξέλεγκτο κύμα βίας, τέτοιου είδους περιστατικά σπανίζουν στην πρωτεύουσα. Οι περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις και τα μαφιόζικα χτυπήματα εντοπίζονται συνήθως στις παραμεθόριες ζώνες με τις ΗΠΑ ή σε περιοχές της επαρχίας που ελέγχονται από τα μεγάλα καρτέλ ναρκωτικών.

Παρ’ όλα αυτά, η μητρόπολη δεν είναι εντελώς αλώβητη από το οργανωμένο έγκλημα. Στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού είναι γνωστό ότι δρουν και ανταγωνίζονται σκληρές τοπικές συμμορίες, με κυριότερες την Unión Tepito και την Fuerza Anti-Unión, οι οποίες ελέγχουν μεγάλο μέρος της παράνομης δραστηριότητας στην πόλη.