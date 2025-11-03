Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο ανεξάρτητος δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν, στην πολιτεία Μιτσοακάν του δυτικού Μεξικό, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου της 1ης Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης για την «Ημέρα των Νεκρών».

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθούσε την ομιλία του.

Η επίθεση έγινε καθώς ο δήμαρχος συμμετείχε στην τελετή, στο πλαίσιο των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών (Día de Muertos).

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Manzo να εκφωνεί λόγο στους συγκεντρωμένους, ενώ ακολούθησαν πολλαπλοί πυροβολισμοί.

#México | Los últimos momentos de vida del alcalde Carlos Manzo fueron junto a su pequeño hijo, quien lo abrazó con ternura en una imagen que hoy conmueve a todo el país.

La advertencia es clara para todos los opositores del régimen, para aquellos que levantan la voz. pic.twitter.com/4FvX87LNZY — Antena 5 Radio (@a5radio) November 2, 2025

Ο ίδιος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανακοίνωσε ότι ο δήμαρχος είχε ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 προστασία με 14 στελέχη της Εθνικής Φρουράς να τον συνοδεύουν, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα El País.

Παρά τα μέτρα, οι δράστες αξιοποίησαν την εκδήλωση και την ευκαιρία της συγκέντρωσης κόσμου για να δράσουν.

Η πολιτεία Μιτσοακάν είναι μια από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού, καθώς εκεί δρα το ισχυρό εγκληματικό δίκτυο του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG), αλλά και του La Nueva Familia Michoacana.

Η Ουρουαπάν θεωρείται η «πρωτεύουσα του αβοκάντο» του Μεξικού. Ένας τομέας που αποδίδει δισεκατομμύρια δολάρια και για τον οποίο τα καρτέλ έχουν μεγάλο οικονομικό και στρατηγικό συμφέρον. Ο Manzo το είχε επισημάνει δημόσια ως βασική «μάχη» των ελεγκτικών αρχών εναντίον των καρτέλ.

Ο ίδιος δήμαρχος είχε κερδίσει τις εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2024 ως ανεξάρτητος και είχε πολιτικό προφίλ «μη συμβατικό», χαρακτηριζόμενος από κάποια μέσα ως ο «Μεξικανός Μπουκέλε» λόγω της σκληρής του στάσης κατά της εγκληματικότητας.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida. Las autoridades del… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 2, 2025

Η πρόεδρος της χώρας, Claudia Sheinbaum, καταδίκασε τη δολοφονία και συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός ασφαλείας, Omar García Har‑fuch, δήλωσε ότι «όλες οι κατευθύνσεις των ερευνών παραμένουν ανοικτές».

BREAKING – Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Mexico, has been assassinated by cartels after pleading with President Claudia Sheinbaum to intervene in the city’s cartel violence and heavily criticizing her inaction. (Same lady who saw 37 of her opponents “pass away,” btw.) pic.twitter.com/di0a566iMe — Right Angle News Network (@Rightanglenews) November 2, 2025

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι θα εφαρμοστεί « μηδενική ατιμωρησία» και ότι συντονίζει τις έρευνες με τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές δυνάμεις.