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Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη (11/11) τη σύλληψη 15 φερόμενων ως μελών του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις πιο βίαιες συμμορίες της χώρας, παρούσας σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Συνιδρυτές και ηγέτες του συγκεκριμένου καρτέλ υπήρξαν ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Κι οι δυο τους είναι σήμερα φυλακισμένοι στις ΗΠΑ και φράξιες πιστές στον μεν και στον δε, υπό την ηγεσία παιδιών και συνεργατών τους, έχουν εμπλακεί σε ανελέητη σύγκρουση, με χιλιάδες νεκρούς.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους ανακοίνωσε χθες μέσω X τη σύλληψη υπόπτου γνωστού με το ψευδώνυμο Μπέτο Λέιβα, χάρη σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ΗΠΑ.

Φέρεται να ανήκε στην ηγετική ομάδα του καρτέλ στην παραμεθόρια πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια.

«Συντόνιζε την εμπορία ανθρώπων από την Τιχουάνα προς το Σαν Ντιέγκο και το Σαν Ισίδρο, στην Καλιφόρνια» και φέρεται να ενέχεται «σε απαγωγές μεταναστών, για την απελευθέρωση ορισμένων εκ οποίων απαιτήθηκαν πληρωμές (λύτρων) από τις οικογένειές τους στις ΗΠΑ», σημείωσε ο κ. Χάρφους.

Νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν 14 συλλήψεις στην πολιτεία Τσιάπας, που συνορεύει με τη Γουατεμάλα και σαρώνεται από τη βία καρτέλ τα οποία συγκρούονται για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες ήταν ένοπλοι. Δύο από αυτούς «ταυτοποιήθηκαν ως τοπικοί ηγέτες» της συμμορίας, σημείωσε η γενική εισαγγελία μέσω X.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν «12 τουφέκια εφόδου, 97 γεμιστήρες, 882 σφαίρες και 17 αλεξίσφαιρα γιλέκα μάχης».

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