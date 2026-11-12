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Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη (11/11) τη σύλληψη 15 φερόμενων ως μελών του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις πιο βίαιες συμμορίες της χώρας, παρούσας σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.
Συνιδρυτές και ηγέτες του συγκεκριμένου καρτέλ υπήρξαν ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Κι οι δυο τους είναι σήμερα φυλακισμένοι στις ΗΠΑ και φράξιες πιστές στον μεν και στον δε, υπό την ηγεσία παιδιών και συνεργατών τους, έχουν εμπλακεί σε ανελέητη σύγκρουση, με χιλιάδες νεκρούς.
Ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους ανακοίνωσε χθες μέσω X τη σύλληψη υπόπτου γνωστού με το ψευδώνυμο Μπέτο Λέιβα, χάρη σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ΗΠΑ.
Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.
De acuerdo con las investigaciones, coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.
También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos.
La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Además, cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos.
Para esta acción se contó con el intercambio de información e inteligencia con @HSI_HQ de Estados Unidos.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026
Φέρεται να ανήκε στην ηγετική ομάδα του καρτέλ στην παραμεθόρια πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια.
«Συντόνιζε την εμπορία ανθρώπων από την Τιχουάνα προς το Σαν Ντιέγκο και το Σαν Ισίδρο, στην Καλιφόρνια» και φέρεται να ενέχεται «σε απαγωγές μεταναστών, για την απελευθέρωση ορισμένων εκ οποίων απαιτήθηκαν πληρωμές (λύτρων) από τις οικογένειές τους στις ΗΠΑ», σημείωσε ο κ. Χάρφους.
Νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν 14 συλλήψεις στην πολιτεία Τσιάπας, που συνορεύει με τη Γουατεμάλα και σαρώνεται από τη βία καρτέλ τα οποία συγκρούονται για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες ήταν ένοπλοι. Δύο από αυτούς «ταυτοποιήθηκαν ως τοπικοί ηγέτες» της συμμορίας, σημείωσε η γενική εισαγγελία μέσω X.
En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas dos personas identificadas como líderes regionales.
Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.
Las instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a quienes generan violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν «12 τουφέκια εφόδου, 97 γεμιστήρες, 882 σφαίρες και 17 αλεξίσφαιρα γιλέκα μάχης».