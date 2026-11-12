Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη (11/11) τη σύλληψη 15 φερόμενων ως μελών του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις πιο βίαιες συμμορίες της χώρας, παρούσας σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Συνιδρυτές και ηγέτες του συγκεκριμένου καρτέλ υπήρξαν ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Κι οι δυο τους είναι σήμερα φυλακισμένοι στις ΗΠΑ και φράξιες πιστές στον μεν και στον δε, υπό την ηγεσία παιδιών και συνεργατών τους, έχουν εμπλακεί σε ανελέητη σύγκρουση, με χιλιάδες νεκρούς.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους ανακοίνωσε χθες μέσω X τη σύλληψη υπόπτου γνωστού με το ψευδώνυμο Μπέτο Λέιβα, χάρη σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ΗΠΑ.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

De acuerdo con las investigaciones, coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos.

La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Además, cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos.

Para esta acción se contó con el intercambio de información e inteligencia con @HSI_HQ de Estados Unidos.

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026