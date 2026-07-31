Οι Αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη τη σύλληψη του φερόμενου εγκεφάλου της δολοφονίας δημάρχου τον Νοέμβριο του 2025, που αποδίδεται στο ισχυρό Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), η οποία είχε προκαλέσει σοκ και είχε πυροδοτήσει διαδηλώσεις στη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ομάρ Γκαρσία Χάρφους εξήγησε ότι ο Ραμόν Άνχελ «Ν» –δεν δημοσιοποίησε το επώνυμό του– ήταν επικεφαλής ομάδας εκτελεστών στην υπηρεσία του καρτέλ αυτού και συντόνισε τη δολοφονία του Κάρλος Μάνσο, του δημάρχου της Ουρουαπάν, στην πολιτεία Μιτσοακάν.

#Entérate// ¡Detenido el R1 del CJNG ! Esta tarde @OHarfuch informó sobre la detención de Ramón Ángel “N” alias el R1, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo mientras se desempeñaba como Presidente Municipal en #Uruapan Michoacán. El “R1” es líder de los “Rs” célula… pic.twitter.com/RRQOoqM7KG — Abraham Mojica (@abraham_mojica_) July 30, 2026

«Συνελήφθη έπειτα από μήνες ερευνητικής δουλειάς και συγκέντρωσης πληροφοριών» κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της αστυνομίας και των ειδικών δυνάμεων του στρατού, ανέφερε μέσω X.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Ο Κάρλος Μάνσο δολοφονήθηκε εν μέση οδώ, υπό το φως της ημέρας, μπροστά στην οικογένειά του, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της παραδοσιακής Ημέρας των Νεκρών στο Μεξικό.

Αντισυμβατικός δήμαρχος, που είχε μετατρέψει σε σήμα κατατεθέν του καουμπόικο καπέλο, ο Κάρλος Μάνσο αψηφούσε το οργανωμένο έγκλημα κι απαιτούσε υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον αγώνα εναντίον των καρτέλ. «Πρέπει να τους λιανίσουμε, δεν πρέπει να νοιαζόμαστε γι’ αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας», δήλωνε ο τοπικός αιρετός, τον οποίο κάποιοι αποκαλούσαν τον «Μεξικανό Μπουκέλε», παροτρύνοντας την κεντρική κυβέρνηση να δράσει πιο άτεγκτα.

3/5 Con la detención del presunto cerebro criminal, las autoridades suman 31 implicados capturados por el asesinato del exedil de Uruapan, Carlos Manzo. pic.twitter.com/ZG9CD5Qbzs — El Blog del Narco (@narcoblogger) July 30, 2026

Πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, ο εγκληματικός πυρήνας υπό τον Ραμόν Άνχελ «Ν» είναι «από τους πιο βίαιους» του Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο και η δράση του εκτείνεται σε πόλεις της πολιτείας Μιτσοακάν και της γειτονικής Χαλίσκο.

🚨 Cae el presunto autor intelectual del asesin4t0 del exalcalde Carlos Manzo; suman 31 detenidoshttps://t.co/QtmHzVGG7i pic.twitter.com/OYyP2gAnl0 — Agencia de Noticias Guerrero (@ANoticiasGro) July 30, 2026

Ο συγκεκριμένος πυρήνας «ενέχεται σε εκβιάσεις, δολοφονίες και διακίνηση ναρκωτικών» και η δράση του έχει πλήξει «παραγωγούς, επιχειρηματίες και οικογένειες» στην περιοχή, συμπλήρωσε.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 31 ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του δολοφονημένου δημάρχου Μάνσο.