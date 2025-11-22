Επτά σωματοφύλακες, στους οποίους είχε ανατεθεί η προστασία δημάρχου μεγαλούπολης, του Κάρλος Μάνσο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην αρχή του μήνα, συνελήφθησαν χθες Παρασκευή και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνέργεια στο έγκλημα, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό.

Ο φόνος του δημάρχου της Ουρουαπάν, ο οποίος είχε κηρύξει τον «πόλεμο» στα καρτέλ που έχουν μετατραπεί σε γάγγραινα στην περιοχή, πυροδότησε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας και οδήγησε στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών ενισχύσεων στην πολιτεία.

Η πολιτειακή εισαγγελία διευκρίνισε ότι οι σωματοφύλακες συνελήφθησαν εξαιτίας της «πιθανής εμπλοκής τους στον φόνο» του πολιτικού.

🚨 #AlMomento | Llegan los escoltas de Carlos Manzo al penal de Mil Cumbres en Michoacán Fueron detenidos la tarde de este 21 de noviembre y se espera que hacia la tarde-noche se lleve a cabo su audiencia junto a ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del asesinato del… pic.twitter.com/7RiqYzJPUU — Milenio (@Milenio) November 21, 2025

Ο δήμαρχος δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, μέρα μεσημέρι, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης για την ημέρα των νεκρών. Ο φερόμενος ως δράστης, έφηβος 17 ετών, σκοτώθηκε από την ασφάλεια.

Ήδη την Τετάρτη, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Χόρχε Αρμάντο, που παρουσιάζεται ως «ένας από τους ηθικούς αυτουργούς» της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, η δολοφονία του Κάρλος Μάνσο αποδίδεται στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

👮⚖ | Llegan los 7 escoltas de Carlos Manzo al Cereso David Franco Rodríguez, luego de estar alrededor de 3 horas en la FGE pic.twitter.com/cXJv7CS2MD — El Sol de Zamora (@SolDeZamora) November 21, 2025

Πολλοί πολίτες απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης το περασμένο Σάββατο στην πρωτεύουσα. Ξέσπασαν επεισόδια, με περίπου εκατό τραυματίες, στην πλειονότητά τους αστυνομικούς.

Ο δήμαρχος Μάνσο είχε ιδιαίτερα ενεργή παρουσία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγειλε την ανασφάλεια στην πολιτεία κι απαιτούσε υποστήριξη από το ομοσπονδιακό κράτος για να αντιμετωπιστεί, ενώ ήταν γνωστός διότι εμφανιζόταν στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ακόμη και σε ελικόπτερα. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό και έκταση ίση με όλη την Κόστα Ρίκα, έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όμως τη λυμαίνονται συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

