Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο κεντρικό Μεξικό ενώ προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση τη Δευτέρα 15/12, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, δήλωσε ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες.

Το ατύχημα συνέβη στο Σαν Ματέο Ατένκο, μια βιομηχανική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Τολούκα, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Πόλης του Μεξικού. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό.

Ο Ερνάντες είπε ότι στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος, αλλά λίγες ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί μόνο επτά σοροί.

Είπε ότι το αεροπλάνο  προσπάθησε να προσγειωθεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά χτύπησε στην μεταλλική οροφή μιας κοντινής επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Η συντριβή βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η δήμαρχος του San Mateo Atenco Ana Muñiz δήλωσε στο Milenio Television ότι λόγω της φωτιάς που προκλήθηκε από την πτώση, τουλάχιστον 13 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους για προληπτικούς λόγους.

Με πληροφορίες από:  WRAL News

