Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο κεντρικό Μεξικό ενώ προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση τη Δευτέρα 15/12, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, δήλωσε ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες.

🔴 Momento del impacto del jet en #Toluca, captado por cámaras de seguridad de vecinos, muestra la escena previa al accidente que dejó 10 fallecidos. 📹: Especial. pic.twitter.com/SrIJSof1DG — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) December 15, 2025

Το ατύχημα συνέβη στο Σαν Ματέο Ατένκο, μια βιομηχανική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Τολούκα, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Πόλης του Μεξικού. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό.

Ο Ερνάντες είπε ότι στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος, αλλά λίγες ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί μόνο επτά σοροί.

Είπε ότι το αεροπλάνο προσπάθησε να προσγειωθεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά χτύπησε στην μεταλλική οροφή μιας κοντινής επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Η συντριβή βρίσκεται υπό διερεύνηση.

#Now #Mexico A Cessna Citation III Reg XA-PRO jet has crashed on approach to #Toluca TLC/MMTO at #SanPedroTotoltepec. Plane had departed #Acapulco ACA/MMAA. With possibly 10 people on board, authorities report no survivors. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w — Mexico Times (@mexicotimes) December 15, 2025

Η δήμαρχος του San Mateo Atenco Ana Muñiz δήλωσε στο Milenio Television ότι λόγω της φωτιάς που προκλήθηκε από την πτώση, τουλάχιστον 13 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους για προληπτικούς λόγους.

Desplome de avioneta en Toluca. Un Jet proveniente de Acapulco se impactó contra una bodega en la zona industrial. El Secretario de Seguridad del Estado de México confirma que viajaban 10 personas en la aeronave. #Toluca #AccidenteAereo #NoticiasEnVivo #Mexico #Edomex pic.twitter.com/OyoeYgOxFs — qpaso noticias (@qpasonoticias) December 15, 2025

Με πληροφορίες από: WRAL News