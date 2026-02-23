Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό για τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ή «Ελ Μέντσο», δεν είναι απλώς κύμα βίας, αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος που έχει παραλύσει δημόσιες συγκοινωνίες, πτήσεις και κάθε οικονομική δραστηριότητα, σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες, σύμφωνα με αναλυτές.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τουλάχιστον 25 μέλη της εθνοφρουράς έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις με το καρτέλ μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκουέρα, στην πολιτεία Jalisco.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, από ερωτική σύντροφο προέκυψαν και αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες για τον αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, οι οποίοι οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του και τελικά στον θάνατό του μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών. Την αποκάλυψη έκανε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίγια.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ διέψευσε ότι κατελήφθη από μέλη του καρτέλ το αεροδρόμιο της Γκουαδαλαχάρα, την ίδια στιγμή που οι φήμες για συνδρομή των ακμερικανικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών, ολοένα και αυξάνονται.

Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026



Τα επεισόδια ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν στο Μεξικό μετά την εξόντωση του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο», ο οποίος ηγείτο του καρτέλ JNG, προκάλεσε γρήγορα κύμα βίας σε όλη τη χώρα, καθώς μέλη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, απέκλεισαν δρόμους στην περιοχή και συγκρούστηκαν με τις Αρχές.

Eγκλωβισμένοι Αμερικανοί τουρίστες στο θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα ζητούν απομάκρυνση από την «εμπόλεμη ζώνη» την ώρα που οι πτήσεις ακυρώνονται, ενώ εικόνες βομβαρδισμού έρχονται από την Γκουανταλαχάρα μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA, την ώρα που η Κυβέρνηση του Μεξικού θριαμβολογεί για ιστορική νίκη στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Reporte de Villa corona, Jalisco. pic.twitter.com/gSGgTIXJTn — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Η Αμερικανική Πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο εν μέσω της αναταραχής. Πολλές χώρες εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Μεξικό, καλώντας τους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Τοπικών Αρχών.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν χθες τις πτήσεις προς και από το Πουέρτο Βαγιάρτα και τη Γουαδαλαχάρα, ενώ βίντεο έδειχναν καπνούς στο βάθος και πανικόβλητους ταξιδιώτες. Η μεξικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέβαλε τέσσερις αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν χθες λόγω των επεισοδίων.

Ποια είναι η νεοσύστατη αμερικανική μονάδα JIATF-CC που συνέβαλε στην εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Ώρες μετά τα επεισόδια, πολιτείες του Μεξικό φαίνεται να ζουν με τον φόβο νέου γύρου έντασης. Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Νταβίντ Σαουσέδο, δήλωσε στο CNN ότι η εξόντωση του Ελ Μέντσο ενδέχεται να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα βίας σε ολόκληρο το Μεξικό.

Όπως είπε «Δεν φαίνεται να ήταν απλώς μια επιχείρηση σύλληψης του “Ελ Μέντσο”, αλλά επιχείρηση εξόντωσής του, με χρήση θανατηφόρας βίας για την εξουδετέρωσή του», ανέφερε ο Σαουσέδο. «Στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, τέτοιες ενέργειες δεν περνούν απαρατήρητες. Η αντίδραση είναι αυτή που βλέπουμε τώρα: ναρκο-τρομοκρατία, μπλόκα και εμπρησμοί σε σούπερ μάρκετ σε όλο το Μεξικό».

Αν και το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας περιέγραψε την επιχείρηση ως απόπειρα σύλληψης βάσει συλλογής πληροφοριών, ο Σαουσέδο προειδοποιεί ότι το ενδεχόμενο ενός «ολοκληρωτικού πολέμου κατά του μεξικανικού κράτους» παραμένει πιθανό σενάριο.

Εκτιμά ότι η τρέχουσα βία αποσκοπεί στην παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας και στην επιβολή πολιτικού κόστους στην κυβέρνηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Διαμάχη για τη διαδοχή του καρτέλ

Την ίδια ώρα, ο θάνατος του Ελ Μέντσο ξεκινά διαμάχη για τη διαδοχή του καρτέλ Jalisco.

Ο γιος του El Mencho, Ρουμπέν Οσεγκέρα Γκονσάλες («El Menchito»), είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αφήνοντας ως πιθανούς διαδόχους μόνο έναν αδελφό και έναν θετό γιο, ο οποίος, σύμφωνα με τον Σαουσέδο, «ακόμη δεν διαθέτει επιρροή μεταξύ των άλλων διοικητών του καρτέλ».

Αυτό το κενό ηγεσίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν εσωτερικό πόλεμο, παρόμοιο με τη σύγκρουση που ξέσπασε στο Καρτέλ Σιναλόα μετά το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε ύστερα από τη σύλληψη του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα το 2024. Η σύγκρουση στη Σιναλόα τροφοδοτήθηκε από την απουσία σαφούς οικογενειακού διαδόχου, καθώς η ηγεσία των καρτέλ συχνά ακολουθεί δυναστικό πρότυπο, περνώντας από πατέρες σε γιους, αδέλφια ή ξαδέλφια.

Χωρίς ένα μέλος της οικογένειας Οσεγκέρα ως ξεκάθαρο διάδοχο, «είναι πιθανό ένας από τέσσερις ή πέντε κορυφαίους διοικητές να αναδειχθεί ως ο επόμενος ηγέτης», ανέφερε ο Σαουσέδο.

Όπως υποστηρίζει, αν και είναι πιθανή μια βίαιη σύγκρουση διαδοχής, οι διοικητές του καρτέλ θα μπορούσαν επίσης να διαπραγματευτούν μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Μεταξύ των διεκδικητών, ο Σαουσέδο ανέφερε τον Ρικάρντο Ρουίς Βελάσκο («El Doble R»), τον Αουδίας Φλόρες («El Jardinero» ή «Ο Κηπουρός»), έναν ακόμη γνωστό ως «El Sapo» («Ο Βάτραχος») και ένα τέταρτο πρόσωπο, τον πρώην επικεφαλής ασφάλειας του Ελ Μέντσο για τον οποίο είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία.

Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να «εντείνει» τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τη Δευτέρα το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ ναρκωτικών, καθώς η εκτεταμένη βία εξαπλώνεται στη νότια γειτονική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ημέρα μετά από στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών.

«Το Μεξικό πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του κατά των Καρτέλ και των Ναρκωτικών!», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.