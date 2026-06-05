Μια πραγματικά τεράστια έκρηξη σε δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου συνέβη στην πολιτεία της Πουέμπλα στο Μεξικό, η οποία προκάλεσε πανικό, εκκενώσεις δρόμων και σπιτιών και τουλάχιστον τρεις τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μαζική κινητοποίηση αρχών στο Μεξικό και εκκενώσεις μετά την τεράστια έκρηξη

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή της πολιτείας Πουέμπλα, στον δήμο της Τεπεάτσα, όπου λειτουργούσε αποθήκη με τέσσερις μεγάλες δεξαμενές υγραερίου.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που έγινε ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά. Κάτοικοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων εκρήξεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, γύρω στις 09:53 τοπική ώρα, μετατρέποντας την εγκατάσταση σε μια πραγματική φλεγόμενη κόλαση και προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στις δεξαμενές καυσίμου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο και πυκνό μαύρο καπνό που έγινε ορατός από μεγάλη απόσταση, ενώ σε λίγα λεπτά η περιοχή βυθίστηκε στο χάος, με κατοίκους να εγκαταλείπουν έντρομοι τα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους περιγράφουν σκηνές απόλυτου χάους και πανικού, με την έκρηξη να «σηκώνει» την περιοχή στον αέρα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω εκρήξεων λόγω της παρουσίας πολλαπλών δεξαμενών υγραερίου στο σημείο. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας προχώρησαν σε εκκένωση κατοικιών, σχολείων και κρίσιμων υποδομών της περιοχής, ενώ αποκλείστηκαν βασικοί οδικοί άξονες για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η προληπτική εκκένωση ακόμη και υγειονομικών εγκαταστάσεων, με τις αρχές να απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από κοντινό νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν μιας σχεδόν στρατιωτικοποιημένης επιχείρησης, με συντονισμό μεταξύ πυροσβεστικής, στρατού και αστυνομίας.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, του στρατού και της εθνοφρουράς, οι οποίες επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες εκρήξεις.

Οι τραυματίες και η πρώτη εικόνα από την Πουέμπλα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξαν και επιπλέον ελαφρά τραυματισμένοι, ωστόσο η προτεραιότητα των σωστικών συνεργείων ήταν η αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς και η ασφάλεια των κατοίκων.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τυχόν επικίνδυνες εστίες ή διαρροές αερίου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα επεισόδια.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ασαφή. Οι μεξικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.

Η αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου στο Μεξικό έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρά βιομηχανικά ατυχήματα που σχετίζονται με δεξαμενές και εγκαταστάσεις καυσίμων. Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας και την επάρκεια ελέγχων σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το υγραέριο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα αποθήκευσης, ειδικά σε περιοχές κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Η εικόνα της καταστροφής και η κοινωνική ανησυχία

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και την τεράστια στήλη καπνού που υψώνεται αρχικά στον ουρανό πριν από την έκρηξη. Οι εικόνες δείχνουν την ένταση της πυρκαγιάς και την ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκε η κατόπιν έκρηξη.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας, καθώς πολλοί κάτοικοι επιστρέφοντας στις περιοχές τους αντικρίζουν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Παράλληλα, εντείνονται οι εκκλήσεις για αυστηρότερους ελέγχους σε αποθήκες καυσίμων.

Το περιστατικό στην Πουέμπλα, προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων βιομηχανικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα διαχείρισης επικίνδυνων υλικών.