Στο χάος και τη βία έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), σε επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στο Χαλίσκο. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα επεισόδια που ξέσπασαν σε 20 πολιτείες.

NEW: 🇲🇽 A cartel leader, Nemesio Oseguera Cervantes aka “El Mencho was killed in Mexico, and his men flooded the streets, hospitals, airports, and other public places, causing mayhem. pic.twitter.com/GbLfvs8Hhn — Megatron (@Megatron_ron) February 23, 2026

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει συνολικά 10.000 στρατιώτες στην περιοχή, ενώ παράλληλα εντείνει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραδίδοντας δεκάδες φερόμενα μέλη καρτέλ στην αμερικανική Δικαιοσύνη, εν μέσω ανησυχίας για τον τουρισμό και το Μουντιάλ 2026.

Πώς έφτασαν στον Ελ Μέντσο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις του μεξικανικού στρατού, με τη συνδρομή αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και της Δύναμης Aμεσης Αντίδρασης της Εθνικής Φρουράς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Aμυνας της χώρας.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Αμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο παρείχε λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου για την επιχείρηση αναφέροντας ότι η τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» εντοπίστηκε την Παρασκευή μέσω στενού συνεργάτη της συντρόφου του εμπόρου ναρκωτικών, η οποία εισήλθε σε εγκατάσταση στο Χαλίσκο.

«Στις 21 Φεβρουαρίου, εκείνη έφυγε από το ακίνητο και προέκυψε πληροφορία ότι ο “Ελ Μέντσο” παρέμενε στο σημείο», εξήγησε, γι’ αυτό και το σχέδιο σύλληψης του Οσεγκέρα τέθηκε σε εφαρμογή από εκείνη τη στιγμή.

Την Κυριακή, λοιπόν, έχοντας εντοπίσει την τοποθεσία του βαρόνου, ο στρατός επιχείρησε να συλλάβει τα μέλη του Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), αλλά δέχθηκε πυρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου. «Το στρατιωτικό προσωπικό δέχθηκε επίθεση και, σε αυτοάμυνα, απώθησε την επιθετική ενέργεια, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη του καρτέλ επί τόπου και τραυματίζοντας άλλα τρία, μεταξύ των οποίων και τον Οσεγκέρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς σε νοσοκομείο. Δύο ακόμη μέλη συμμορίας συνελήφθησαν».

Οι μεξικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών ικανών να καταρρίψουν αεροσκάφη ή να καταστρέψουν τεθωρακισμένα οχήματα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αργότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν υποστήριξη σε επίπεδο πληροφοριών. Ειδικότερα, στην επιχείρηση συνέβαλε μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών, όπως δήλωσε Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας δήλωσε ακόμη ότι άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν το βράδυ της Κυριακής για να ενισχύσουν τη στρατιωτική παρουσία στους δρόμους.

«Από χθες το βράδυ αναπτύχθηκε επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό στο Χαλίσκο και σε γειτονικές πολιτείες… 2.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί», δήλωσε ο στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια σε συνέντευξη Τύπου. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας», πρόσθεσε.

Οπως είπε, περίπου 7.000 στελέχη βρίσκονταν ήδη στο Χαλίσκο.

Ο Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ, υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε ότι δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις «δειλές επιθέσεις κατά των αρχών» στο Χαλίσκο. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι σημειώθηκαν έξι επιθέσεις στη συγκεκριμέν πολιτεία.

«Είκοσι πέντε μέλη της Εθνικής Φρουράς, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ένας υπάλληλος της Εισαγγελίας της Πολιτείας έχασαν τη ζωή τους», είπε, ενώ πρόσθεσε επίσης ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και ότι «30 εγκληματίες έχασαν τη ζωή τους».

Έκκληση για ειρήνη από τη Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε πριν από λίγο έκκληση για ειρήνη εν μέσω της αναταραχής που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι «το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό του Μεξικού».

«Σήμερα υπάρχει ήδη περισσότερη ηρεμία, υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, υπάρχει συμβούλιο ασφαλείας και υπάρχει μεγάλος συντονισμός», ανέφερε.

Ο ρόλος της νεοσύστατης αμερικανικής υπηρεσίας

Μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών συνέβαλε στην επιχείρηση κατά την οποία ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», δήλωσε αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters.

Η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC), στην οποία συμμετέχουν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα με στόχο την χαρτογράφηση δικτύων καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η JIATF-CC στις μεξικανικές Αρχές, υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση διεξήχθη από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Μεξικού.

Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε – χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην JIATF-CC – ότι οι ΗΠΑ συνέταξαν λεπτομερή φάκελο με πληροφορίες για τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στο Μεξικό. Διευκρίνισε πως ο «Ελ Μέντσο» ήταν πολύ ψηλά – αν όχι στην κορυφή – της λίστας με τους «στόχους» των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στόχο την αιχμαλώτισή του στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού. Ο θάνατός του πυροδότησε κύμα βίας, καθώς μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους σε πολλές μεξικανικές πολιτείες.

Το Υπουργείο Άμυνας του Μεξικού γνωστοποίησε πως οι Αρχές των ΗΠΑ συνέβαλαν στην επιχείρηση παρέχοντας «πληροφορίες», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Μεξικό ανέφεραν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη από τις μεξικανικές Αρχές, χωρίς ενεργή ανάμειξη αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.