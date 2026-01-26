Επίθεση ενόπλων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 χθες Κυριακή στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), μια από αυτές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας που σαρώνει το Μεξικό, καθώς τη λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

 

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες τόνισαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Φωτογραφία: milenio.com

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #γήπεδο ποδοσφαίρου #επίθεση ενόπλων #Μεξικό #τραυματίες