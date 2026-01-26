Επίθεση ενόπλων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 χθες Κυριακή στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), μια από αυτές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας που σαρώνει το Μεξικό, καθώς τη λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι Αρχές.
🚔 La violencia no da tregua en Salamanca. Ahora, 11 personas fueron asesinadas y al menos 10 más resultaron heridas de gravedad luego de un ataque ocurrido en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores.https://t.co/fGJArWEzOF
📸 El Sol de Irapuato pic.twitter.com/R27cKc8BSP
— El Sol de México (@elsolde_mexico) January 26, 2026
Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες τόνισαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
#ULTIMAHORA
🚨TERROR EN #GUANAJUATO; ATAQUE EN CAMPO DE #FUTBOL DEJA 11 MUERTOS
esta tarde un comando armado disparó contra los asistentes de un partido en la colonia Loma de Flores, municipio de #Salamanca.
El ataque es la peor masacre del 2026#violencia @estados @LibiaDennise pic.twitter.com/CU3FgSI4wp
— Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) January 26, 2026
Φωτογραφία: milenio.com