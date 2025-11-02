Επιμέλεια _ Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σοβαρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) σε κατάστημα στην πόλη Ερμοσίγιο, στα βορειοδυτικά του Μεξικού, προκαλώντας πυρκαγιά που είχε τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 23 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, βρίσκονται και ανήλικοι.

 

Η έκρηξη, όπως μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα), την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο πελάτες λόγω της ημέρας πληρωμής των μισθών και των αγορών ενόψει της «Ημέρας των Νεκρών».
Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα ή προβλήματα από την εισπνοή καπνού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Σονόρα, Γκουστάβο Σάλας, δήλωσε ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται πιθανότατα στην εισπνοή τοξικών αερίων, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.
Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Αλφόνσο Ντουράσο, επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τον τραγικό απολογισμό: «Μέχρι στιγμής έχουμε 23 νεκρούς και 11 τραυματίες. Δυστυχώς, ανάμεσά τους βρίσκονται και παιδιά».
Παράλληλα, τόνισε πως έχει διαταχθεί πλήρης και διαφανής έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια της τραγωδίας.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (Twitter):
«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες της φρικτής αυτής καταστροφής».
Η ίδια ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να αποστείλει ομάδες υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης, με πιθανότερα τη διαρροή αερίου ή τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών.
Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη οχήματος έξω από το κατάστημα, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πυροσβέστης προσπαθεί να περιορίσει τη φωτιά σε αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα που σημειώθηκε η έκρηξη

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ερμοσίγιο ανέφερε ότι τα ευρήματα παραμένουν ασαφή και πως «η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο πράγματι για έκρηξη».

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και των νεκρών είναι ακόμη άγνωστος, αλλά υπάρχει φόβος ότι ο απολογισμός θα είναι υψηλός λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Με πληροφορίες από: La Jornada

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #23 νεκροί #έκρηξη σε κατάστημα #Μεξικό