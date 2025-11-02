Επιμέλεια _ Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σοβαρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) σε κατάστημα στην πόλη Ερμοσίγιο, στα βορειοδυτικά του Μεξικού, προκαλώντας πυρκαγιά που είχε τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 23 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, βρίσκονται και ανήλικοι.

Η έκρηξη, όπως μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα), την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο πελάτες λόγω της ημέρας πληρωμής των μισθών και των αγορών ενόψει της «Ημέρας των Νεκρών».

Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα ή προβλήματα από την εισπνοή καπνού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

🔴 Explosión en Hermosillo (1 nov 2025)

Una tragedia sacude el centro: explosión e incendio en tienda Waldo’s (Noriega y Matamoros).

🕒 ~15:00 h

💔 22 muertos (7 menores) y +12 heridos graves.

Causa probable: acumulación de gas o falla eléctrica (descartan atentado).

Tienda… pic.twitter.com/PtLS51WajY — Azteca (@MORRIS80766176) November 2, 2025

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Σονόρα, Γκουστάβο Σάλας, δήλωσε ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται πιθανότατα στην εισπνοή τοξικών αερίων, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Αλφόνσο Ντουράσο, επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τον τραγικό απολογισμό: «Μέχρι στιγμής έχουμε 23 νεκρούς και 11 τραυματίες. Δυστυχώς, ανάμεσά τους βρίσκονται και παιδιά».

Παράλληλα, τόνισε πως έχει διαταχθεί πλήρης και διαφανής έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια της τραγωδίας.

Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo.

Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad.

El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para… pic.twitter.com/Qj6UfFb83T — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (Twitter):

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες της φρικτής αυτής καταστροφής».

Η ίδια ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να αποστείλει ομάδες υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης, με πιθανότερα τη διαρροή αερίου ή τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη οχήματος έξω από το κατάστημα, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ερμοσίγιο ανέφερε ότι τα ευρήματα παραμένουν ασαφή και πως «η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο πράγματι για έκρηξη».

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και των νεκρών είναι ακόμη άγνωστος, αλλά υπάρχει φόβος ότι ο απολογισμός θα είναι υψηλός λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Με πληροφορίες από: La Jornada