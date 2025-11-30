Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα μπαρ στο κεντρικό Μεξικό, σκοτώνοντας επτά άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα πέντε χθες Σάββατο (29/11), σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στον τόπο του συμβάντος, ενώ άλλα τρία υπέκυψαν στα τραύματά τους ενώ λάμβαναν ιατρική περίθαλψη μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στην Τούλα, που βρίσκεται περίπου 97 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας της πόλης του Μεξικού.

🛑 Noche de terror en #Hidalgo La madrugada de este sábado, un centro nocturno en la colonia El Llano, en #Tula, Hidalgo, fue escenario de un brutal ataque armado. De acuerdo con reportes de la policía municipal, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego… pic.twitter.com/zFXm82e9yN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2025

Un ataque armado registrado esta madrugada en el bar La Resaka, ubicado en la zona de El Llano, Primera Sección, en #Hidalgo dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y seis heridas.https://t.co/QdOEoyDOMp — Quadratín México (@QuadratinMexico) November 29, 2025

#Nacional | 🚨 Sucedió en Tula, donde se disputan el huachicol, venta de drogas y extorsiones:https://t.co/9tVtcyU0hW — La Opción de Chihuahua (@LaOpcion) November 30, 2025

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στην αστυνομία, ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο μπαρ La Resaka, που βρίσκεται σε μια εργατική γειτονιά της πόλης, νωρίς το Σάββατο.

Vamos muy bien dicen @Claudiashein y @OHarfuch Reportan ataque armado en Tula La madrugada de este sábado se registró un ataque armado en el bar “La Resaka”, ubicado en Tula. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra las… pic.twitter.com/o0C1IYtdmp — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 29, 2025

Οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν επιχείρηση, αλλά δεν έχουν συλλάβει ακόμη κανέναν ύποπτο.

Είναι γνωστό ότι συμμορίες που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο καυσίμων δραστηριοποιούνται στην πολιτεία Ινταλγκό, όπου βρίσκεται η Τούλα, αλλά τέτοιες μαζικές δολοφονίες είναι ασυνήθιστες.

Το Γραφείο Ασφάλειας της Πολιτείας Ινταλγκό ανέφερε ότι είχε εντοπίσει διαμάχες μεταξύ αντίπαλων συμμοριών στην Τούλα πριν από την επίθεση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διαμάχες ξέσπασαν μετά τη σύλληψη ενός φερόμενου ως αρχηγού μίας τοπικής συμμορίας.

Η βία, η οποία συνδέεται ως επί το πλείστον με το εμπόριο ναρκωτικών, έχει στοιχίσει περίπου 480.000 ζωές στο Μεξικό από την έναρξη της καταστολής των καρτέλ το 2006, με περισσότερους από 120.000 ανθρώπους να αγνοούνται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ