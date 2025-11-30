Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα μπαρ στο κεντρικό Μεξικό, σκοτώνοντας επτά άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα πέντε χθες Σάββατο (29/11), σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στον τόπο του συμβάντος, ενώ άλλα τρία υπέκυψαν στα τραύματά τους ενώ λάμβαναν ιατρική περίθαλψη μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στην Τούλα, που βρίσκεται περίπου 97 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας της πόλης του Μεξικού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στην αστυνομία, ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο μπαρ La Resaka, που βρίσκεται σε μια εργατική γειτονιά της πόλης, νωρίς το Σάββατο.

Οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν επιχείρηση, αλλά δεν έχουν συλλάβει ακόμη κανέναν ύποπτο.

Είναι γνωστό ότι συμμορίες που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο καυσίμων δραστηριοποιούνται στην πολιτεία Ινταλγκό, όπου βρίσκεται η Τούλα, αλλά τέτοιες μαζικές δολοφονίες είναι ασυνήθιστες.

Το Γραφείο Ασφάλειας της Πολιτείας Ινταλγκό ανέφερε ότι είχε εντοπίσει διαμάχες μεταξύ αντίπαλων συμμοριών στην Τούλα πριν από την επίθεση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διαμάχες ξέσπασαν μετά τη σύλληψη ενός φερόμενου ως αρχηγού μίας τοπικής συμμορίας.

Η βία, η οποία συνδέεται ως επί το πλείστον με το εμπόριο ναρκωτικών, έχει στοιχίσει περίπου 480.000 ζωές στο Μεξικό από την έναρξη της καταστολής των καρτέλ το 2006, με περισσότερους από 120.000 ανθρώπους να αγνοούνται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

