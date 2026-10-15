Η τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους κατά το πέρασμά της από το βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, όπου αγνοείται η τύχη δύο κατοίκων. Ένας ανήλικος διασώθηκε τις τελευταίες ώρες, όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η κυβερνήτρια της πολιτείας Μαρίνα ντελ Πιλάρ Άβιλα.

Στο Μεξικό η περίοδος των τυφώνων και των κυκλώνων διαρκεί κατά κανόνα από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο και πλήττει κάθε χρόνο κοινότητες στις μεξικανικές ακτές τόσο στον Ειρηνικό όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό. Αυτή τη χρονιά είναι ακόμη πιο έντονη λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο.