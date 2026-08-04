Σε μια σημαντική επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στο κέντρο του Χαλίσκο στο Μεξικό, συνελήφθη ο Ramón Ángel Álvarez Ayala, ανώτερο στέλεχος του βίαιου καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG). Ο διαβόητος κακοποιός καταζητείτο από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας «Αλτιπλάνο» — το ίδιο αεροστεγές φρούριο από το οποίο είχε δραπετεύσει ο «Ελ Τσάπο» το 2015.

Πέραν των εγκληματικών του δραστηριοτήτων στο καρτέλ, οι αρχές του καταλογίζουν ως ιθύνοντα νου τη στυγερή δολοφονία της 23χρονης influencer Valeria Marquez τον Μάιο του 2025. Η νεαρή γυναίκα εκτελέστηκε εντός κομμωτηρίου με πυροβολισμούς στο στήθος και το κεφάλι, λίγες ώρες αφού είχε κοινοποιήσει την τοποθεσία της.

Η επίθεση καταγράφηκε ζωντανά, καθώς η Marquez πραγματοποιούσε live streaming, με δεκάδες χιλιάδες ακολούθους να ακούν τον εκτελεστή να επιβεβαιώνει την ταυτότητά της πριν ανοίξει πυρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valeria Marquez (@v___marquez)

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Omar García Harfuch, η δολοφονία οργανώθηκε όταν ο γιος του Álvarez Ayala, Francisco, ζήτησε από τον πατέρα του να βάλει τέλος στη ζωή της 23χρονης, με την οποία διατηρούσε σχέση και την οποία απειλούσε επανειλημμένα. Αν και ο ηθικός αυτουργός συνελήφθη, ο φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης παραμένει ασύλληπτος.

Παράλληλα, ο Álvarez Ayala βαρύνεται με την εντολή για τη δολοφονία του 40χρονου δημάρχου του Ουρουαπάν, Carlos Manzo, τον Νοέμβριο του 2025. Ο Manzo εκτελέστηκε μπροστά σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Νεκρών, μόλις ένα μήνα αφότου είχε εξαγγείλει σκληρή μάχη κατά των καρτέλ, δηλώνοντας πως δεν ήθελε να αποτελέσει «απλώς έναν ακόμη δολοφονημένο δήμαρχο».

Για τη συγκεκριμένη επίθεση είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ένας 17χρονος εκτελεστής.